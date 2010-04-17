Матч завершен
Алания
Владикавказ
2:1
Матч завершен
Сибирь
Новосибирск
Чижек 47
РПЛ, 6 тур

РПЛ,

6 тур

Россия
17 апр. 2010, 17:30 МСК
17.04.2010, 17:30 МСК
суббота
Евгений Турбин
Евгений Турбин
Главный Судья
Составы
Сибирь
мин
0
Солосин
Алексей Солосин
90
0
Молош
Дмитрий Молош
90
0
Выходил
Томаш Выходил
90
0
Бухряков
Денис Бухряков
90
0
Климавичус
Арунас Климавичус
90
0
Чижек
Томаш Чижек
47'
47'
90
0
Шуленин
Александр Шуленин
90
0
Близнюк
Геннадий Близнюк
76
0
Зиновьев
Евгений Зиновьев
73
0
Медведев
Алексей Медведев
90
0
Антипенко
Александр Антипенко
59
Запасные
0
Елисеев
Максим Елисеев
0
Филипенко
Егор Филипенко
0
Валентич
Никола Валентич
0
Дегтярев
Александр Дегтярев
0
Нагибин
Иван Нагибин
0
Васильев
Алексей Васильев
0
Астафьев
Максим Астафьев