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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Севилья
Севилья
Троховски 2
1:0
Матч завершен
Реал
Мадрид
Примера, 4 тур
Примера,
4 тур
Испания
15 сент. 2012, 22:59 МСК
15.09.2012, 22:59 МСК
суббота
Альберто Ундиано Мальенко
Альберто Ундиано Мальенко
Главный Судья
Составы
Севилья
мин
0
Палоп
Андрес Палоп
90
0
Наварро
Фернандо Наварро
90
0
Спахич
Эмир Спахич
90
0
Ботиа
Альберто Ботиа
90
0
Сисиньо
Сисиньо
90
0
Ракитич
Иван Ракитич
61
0
Мадуро
Хедвигес Мадуро
90
0
Медель
Гари Медель
90
0
Навас
Хесус Навас
90
0
Троховски
Петр Троховски
2'
2'
82
0
Негредо
Альваро Негредо
70
Запасные
0
Лопес
Диего Лопес
0
Кала
Кала
0
Луна
Антонио Луна
0
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
0
Кампанья
Хосе Кампанья
0
Ману
Ману
0
Диавара
Папа Бабакар Диавара
Реал
мин
0
Касильяс
Икер Касильяс
90
0
Марсело
Марсело
90
0
Рамос
Серхио Рамос
90
0
Пепе
Пепе
90
0
Арбелоа
Альваро Арбелоа
65
0
Роналду
Криштиану Роналду
90
0
Алонсо
Хаби Алонсо
90
0
Хедира
Сами Хедира
90
0
Озил
Месут Озил
46
0
Ди Мария
Анхель Ди Мария
46
0
Игуаин
Гонсало Игуаин
90
Запасные
0
Адан
Антонио Адан
0
Альбиоль
Рауль Альбиоль
0
Кака
Кака
0
Эссьен
Майкл Эссьен
0
Модрич
Лука Модрич
0
Бензема
Карим Бензема
0
Кальехон
Хосе Кальехон