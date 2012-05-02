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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Севилья
Севилья
Негредо 5
1:2
Матч завершен
Бетис
Севилья
Эчебаррия 43
Эчебаррия 90
Примера, 20 тур
Примера,
20 тур
Испания
2 мая 2012, 21:00 МСК
2.05.2012, 21:00 МСК
среда
Составы
Севилья
мин
0
Варас
Хави Варас
90
0
Луна
Антонио Луна
90
0
Фасио
Федерико Фасио
90
0
Кала
Кала
90
0
Медель
Гари Медель
90
0
Рейес
Хосе Антонио Рейес
57
0
Ману
Ману
87
0
Троховски
Петр Троховски
75
0
Наварро
Фернандо Наварро
90
0
Навас
Хесус Навас
90
0
Негредо
Альваро Негредо
5'
5'
90
Запасные
0
Палоп
Андрес Палоп
0
Коке
Коке
0
Дэйвид
Дэйвид
0
Ракитич
Иван Ракитич
0
Гуаренте
Тиберио Гуаренте
0
Альберто
Луис Альберто
0
Диавара
Папа Бабакар Диавара
Бетис
мин
0
Фабри
Фабри
90
0
Начо
Начо
90
0
Нельсон
Маркос Нельсон
41
0
Паулао
Паулао
90
0
Дорадо
Хосе Антонио Дорадо
90
0
Монтеро
Джефферсон Монтеро
78
0
Ириней
Ириней
64
0
Эчебаррия
Беньят Эчебаррия
43'
90'
43', 90'
90
0
Посуэло
Алехандро Посуэло
90
0
Санта Крус
Роке Санта Крус
90
0
Кастро
Рубен Кастро
90
Запасные
0
Касто
Касто
0
Чика
Хавьер Чика
0
Амайя
Антонио Амайя
0
Каньяс
Хосе Альберто Каньяс
0
Матилья
Хавьер Матилья
0
Севилья
Сальвадор Севилья
0
Перейра
Хонатан Перейра