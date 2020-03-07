Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
0:1
Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Сен-Максимен 79
АПЛ, 29 тур

АПЛ,

29 тур

Англия
7 марта 2020, 18:00 МСК
7.03.2020, 18:00 МСК
суббота
Грэм Скотт
Грэм Скотт
Главный Судья
Составы
Саутгемптон
мин
7
Лонг
Шейн Лонг
77
21
Бертранд
Райан Бертранд
90
13
МакКарти
Алекс МакКарти
90
16
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
90
23
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
90
24
Стивенс
Джек Стивенс
90
9
Ингс
Дэнни Ингс
90
19
Буфал
Софьян Буфал
85
35
Беднарек
Ян Беднарек
90
19
Дженепо
Мусса Дженепо
90
43
Валери
Ян Валери
90
Запасные
28
Ганн
Ангус Ганн
4
Вестергор
Янник Вестергор
43
Уокер-Петерс
Кайл Уокер-Петерс
14
Ромеу
Ориоль Ромеу
38
Дансо
Кевин Дансо
9
Адамс
Че Адамс
61
Обафеми
Майкл Обафеми
Ньюкасл Юнайтед
мин
19
Дубравка
Мартин Дубравка
90
28
Роуз
Дэнни Роуз
90
11
Ритчи
Мэтт Ритчи
61
12
Шелви
Джонджо Шелви
90
18
Фернандес
Федерико Фернандес
90
21
Манкильо
Хавьер Манкильо
72
12
Гэйл
Дуайт Гэйл
90
14
Хэйден
Айзек Хэйден
79
12
Сен-Максимен
Аллен Сен-Максимен
79'
79'
90
15
Ласселлс
Джамал Ласселлс
90
24
Альмирон
Мигель Альмирон
90
Запасные
26
Дарлоу
Карл Дарлоу
5
Шер
Фабиан Шер
22
Йедлин
ДеАндре Йедлин
23
Лазаро
Валентино Лазаро
42
Бенталеб
Набиль Бенталеб
36
Лонгстафф
Шон Лонгстафф
34
Жоэлинтон
Жоэлинтон