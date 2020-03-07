Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Англия
Ирландия
Кения
США
Косово
Белоруссия
Канада
Спартак
Рома
Фиорентина
Марсель
Барселона
Эйбар
Локомотив
Ливерпуль
Ювентус
Уфа
Зенит
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
0:1
Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Сен-Максимен 79
АПЛ, 29 тур
АПЛ,
29 тур
Англия
7 марта 2020, 18:00 МСК
7.03.2020, 18:00 МСК
суббота
Грэм Скотт
Грэм Скотт
Главный Судья
Составы
Саутгемптон
мин
7
Лонг
Шейн Лонг
77
21
Бертранд
Райан Бертранд
90
13
МакКарти
Алекс МакКарти
90
16
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
90
23
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
90
24
Стивенс
Джек Стивенс
90
9
Ингс
Дэнни Ингс
90
19
Буфал
Софьян Буфал
85
35
Беднарек
Ян Беднарек
90
19
Дженепо
Мусса Дженепо
90
43
Валери
Ян Валери
90
Запасные
28
Ганн
Ангус Ганн
4
Вестергор
Янник Вестергор
43
Уокер-Петерс
Кайл Уокер-Петерс
14
Ромеу
Ориоль Ромеу
38
Дансо
Кевин Дансо
9
Адамс
Че Адамс
61
Обафеми
Майкл Обафеми
Ньюкасл Юнайтед
мин
19
Дубравка
Мартин Дубравка
90
28
Роуз
Дэнни Роуз
90
11
Ритчи
Мэтт Ритчи
61
12
Шелви
Джонджо Шелви
90
18
Фернандес
Федерико Фернандес
90
21
Манкильо
Хавьер Манкильо
72
12
Гэйл
Дуайт Гэйл
90
14
Хэйден
Айзек Хэйден
79
12
Сен-Максимен
Аллен Сен-Максимен
79'
79'
90
15
Ласселлс
Джамал Ласселлс
90
24
Альмирон
Мигель Альмирон
90
Запасные
26
Дарлоу
Карл Дарлоу
5
Шер
Фабиан Шер
22
Йедлин
ДеАндре Йедлин
23
Лазаро
Валентино Лазаро
42
Бенталеб
Набиль Бенталеб
36
Лонгстафф
Шон Лонгстафф
34
Жоэлинтон
Жоэлинтон