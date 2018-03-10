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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Кенеди 2
Кенеди 29
Ритчи 57
3:0
Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
АПЛ, 30 тур
АПЛ,
30 тур
Англия
10 марта 2018, 18:00 МСК
10.03.2018, 18:00 МСК
суббота
Составы
Ньюкасл Юнайтед
мин
12
Дубравка
Мартин Дубравка
90
20
Лежен
Флориан Лежен
90
3
Дамметт
Пол Дамметт
90
22
Йедлин
ДеАндре Йедлин
90
6
Ласселлс
Джамал Ласселлс
90
10
Диаме
Мухамед Диаме
90
11
Ритчи
Мэтт Ритчи
57'
57'
90
8
Шелви
Джонджо Шелви
90
15
Кенеди
Роберт Кенеди
2'
29'
2', 29'
90
9
Гэйл
Дуайт Гэйл
90
17
Перес
Айосе Перес
90
Запасные
26
Дарлоу
Карл Дарлоу
2
Кларк
Киран Кларк
19
Манкильо
Хавьер Манкильо
23
Мерино
Микель Мерино
21
Хоселу
Хоселу
30
Атсу
Кристиан Атсу
7
Мерфи
Джош Мерфи
Саутгемптон
мин
13
МакКарти
Алекс МакКарти
90
2
Соареш
Седрик Соареш
90
21
Бертранд
Райан Бертранд
90
6
Худт
Уэсли Худт
90
5
Стивенс
Джек Стивенс
90
11
Тадич
Душан Тадич
90
22
Редмонд
Натан Редмонд
90
16
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
90
23
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
90
18
Лемина
Марио Лемина
90
9
Каррийо
Гидо Каррийо
90
Запасные
44
Форстер
Фрэйзер Форстер
14
Ромеу
Ориоль Ромеу
19
Буфал
Софьян Буфал
39
Симс
Джошуа Симс
7
Лонг
Шейн Лонг
20
Габбиадини
Маноло Габбиадини