Ньюкасл Юнайтед - Саутгемптон: 24 февраля 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Сиссоко 33
Сиссе 42
Кабай 67
Хойвельд 79
4:2

Ньюкасл Юнайтед - Саутгемптон: 24 февраля 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
Шнейдерлен 3
Ламберт 50
АПЛ, 27 тур

АПЛ,

27 тур

Англия
24 февр. 2013, 16:30 МСК
24.02.2013, 16:30 МСК
воскресенье
Крис Фой
Крис Фой
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы

Составы

Ньюкасл Юнайтед
мин
0
Эллиот
Роб Эллиот
90
0
Дебюши
Матье Дебюши
90
0
Тэйлор
Стивен Тэйлор
90
0
Колоччини
Фабрисио Колоччини
45
0
Сантон
Давиде Сантон
90
0
Гутьеррес
Хонас Гутьеррес
90
0
Кабай
Йоан Кабай
67'
67'
77
0
Сиссоко
Мусса Сиссоко
33'
33'
90
0
Тиоте
Шейк Тиоте
90
0
Гуффран
Йоан Гуффран
87
0
Сиссе
Паписс-Демба Сиссе
42'
42'
90
Запасные
0
Анвик
Джейк Анвик
-
0
Янга-Мбива
Мапу Янга-Мбива
45
0
Перч
Джеймс Перч
13
0
Обертан
Габриэль Обертан
-
0
Марво
Сильвен Марво
-
0
Анита
Вурнон Анита
3
0
Амеоби
Шола Амеоби
-
Саутгемптон
мин
0
Боруц
Артур Боруц
90
0
Шоу
Люк Шоу
57
0
Хойвельд
Йос Хойвельд
79'
79'
90
0
Йошида
Мая Йошида
90
0
Клайн
Натаниэл Клайн
90
0
Дэвис
Стивен Дэвис
65
0
Лаллана
Адам Лаллана
90
0
Шнейдерлен
Морган Шнейдерлен
3'
3'
90
0
Корк
Джек Корк
90
0
Родригес
Джей Родригес
81
0
Ламберт
Рики Ламберт
50'
50'
90
Запасные
0
Дэвис
Келвин Дэвис
-
0
Фокс
Даниэль Фокс
33
0
Фонте
Жозе Фонте
-
0
Панчеон
Джейсон Панчеон
9
0
Рамирес
Гастон Рамирес
25
0
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
-
0
Маюка
Эммануэль Маюка
-

События

Матч окончен 4:2
Замена
Вурнон Анита
Йоан Гуффран
87'
87'
Желтая карточка
Гастон Рамирес
81'
Замена
Джейсон Панчеон
Джей Родригес
ГОЛ В СВОИ ВОРОТА! 4:2
Йос Хойвельд
79'
Замена
Джеймс Перч
Йоан Кабай
77'
74'
Желтая карточка
Мая Йошида
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 3:2
Йоан Кабай
67'
65'
Замена
Гастон Рамирес
Стивен Дэвис
57'
Замена
Даниэль Фокс
Люк Шоу
50'
ГОЛ! 2:2
Рики Ламберт
Замена
Мапу Янга-Мбива
Фабрисио Колоччини
45'
ГОЛ! 2:1
Паписс-Демба Сиссе
42'
41'
Желтая карточка
Люк Шоу
ГОЛ! 1:1
Мусса Сиссоко
33'
25'
Желтая карточка
Джей Родригес
3'
ГОЛ! 0:1
Морган Шнейдерлен

Прошлые матчи

06.02.2021 06 февр. 2021 сб 18:00
Ньюкасл Юнайтед
3 : 2
Саутгемптон
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 18:00
Ньюкасл Юнайтед
3
Саутгемптон
2
06.11.2020 06 нояб. 2020 пт 23:00
Саутгемптон
2 : 0
Ньюкасл Юнайтед
06.11.2020 06 нояб. 2020 пт 23:00
Саутгемптон
2
Ньюкасл Юнайтед
0
07.03.2020 07 марта 2020 сб 18:00
Саутгемптон
0 : 1
Ньюкасл Юнайтед
07.03.2020 07 марта 2020 сб 18:00
Саутгемптон
0
Ньюкасл Юнайтед
1
08.12.2019 08 дек. 2019 вс 17:00
Ньюкасл Юнайтед
2 : 1
Саутгемптон
08.12.2019 08 дек. 2019 вс 17:00
Ньюкасл Юнайтед
2
Саутгемптон
1
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 19:30
Ньюкасл Юнайтед
3 : 1
Саутгемптон
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 19:30
Ньюкасл Юнайтед
3
Саутгемптон
1
27.10.2018 27 окт. 2018 сб 17:00
Саутгемптон
0 : 0
Ньюкасл Юнайтед
27.10.2018 27 окт. 2018 сб 17:00
Саутгемптон
0
Ньюкасл Юнайтед
0
10.03.2018 10 марта 2018 сб 18:00
Ньюкасл Юнайтед
3 : 0
Саутгемптон
10.03.2018 10 марта 2018 сб 18:00
Ньюкасл Юнайтед
3
Саутгемптон
0
15.10.2017 15 окт. 2017 вс 18:00
Саутгемптон
2 : 2
Ньюкасл Юнайтед
15.10.2017 15 окт. 2017 вс 18:00
Саутгемптон
2
Ньюкасл Юнайтед
2
09.04.2016 09 апр. 2016 сб 17:00
Саутгемптон
3 : 1
Ньюкасл Юнайтед
09.04.2016 09 апр. 2016 сб 17:00
Саутгемптон
3
Ньюкасл Юнайтед
1
09.08.2015 09 авг. 2015 вс 15:30
Ньюкасл Юнайтед
2 : 2
Саутгемптон
09.08.2015 09 авг. 2015 вс 15:30
Ньюкасл Юнайтед
2
Саутгемптон
2
17.01.2015 17 янв. 2015 сб 20:30
Ньюкасл Юнайтед
1 : 2
Саутгемптон
17.01.2015 17 янв. 2015 сб 20:30
Ньюкасл Юнайтед
1
Саутгемптон
2
13.09.2014 13 сент. 2014 сб 17:00
Саутгемптон
4 : 0
Ньюкасл Юнайтед
13.09.2014 13 сент. 2014 сб 17:00
Саутгемптон
4
Ньюкасл Юнайтед
0
29.03.2014 29 марта 2014 сб 18:00
Саутгемптон
4 : 0
Ньюкасл Юнайтед
29.03.2014 29 марта 2014 сб 18:00
Саутгемптон
4
Ньюкасл Юнайтед
0
14.12.2013 14 дек. 2013 сб 18:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 1
Саутгемптон
14.12.2013 14 дек. 2013 сб 18:00
Ньюкасл Юнайтед
1
Саутгемптон
1
24.02.2013 24 февр. 2013 вс 16:30
Ньюкасл Юнайтед
4 : 2
Саутгемптон
24.02.2013 24 февр. 2013 вс 16:30
Ньюкасл Юнайтед
4
Саутгемптон
2
25.11.2012 25 нояб. 2012 вс 18:00
Саутгемптон
2 : 0
Ньюкасл Юнайтед
25.11.2012 25 нояб. 2012 вс 18:00
Саутгемптон
2
Ньюкасл Юнайтед
0

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Тренер «Саутгемптона» расплакался после матча. Не верит, что победил Клоппа, с которым его постоянно сравнивают
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