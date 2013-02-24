Ньюкасл Юнайтед

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События
Матч окончен 4:2
Замена
87'
87'
Желтая карточка
81'
Замена
ГОЛ В СВОИ ВОРОТА! 4:2
79'
Замена
77'
74'
Желтая карточка
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 3:2
67'
65'
Замена
57'
Замена
50'
ГОЛ! 2:2
45'
ГОЛ! 2:1
42'
41'
Желтая карточка
ГОЛ! 1:1
33'
25'
Желтая карточка
3'
ГОЛ! 0:1
Прошлые матчи
Новости
03 февраля, 01:20
12 января, 23:37
01 декабря 2020, 21:17
07 ноября 2020, 09:28
18 октября 2020, 19:13
09 сентября 2020, 23:48
30 июля 2020, 18:21