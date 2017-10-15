Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
Габбиадини 49
Габбиадини 75
2:2
Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Хэйден 20
Перес 51
АПЛ, 8 тур

АПЛ,

8 тур

Англия
15 окт. 2017, 18:00 МСК
15.10.2017, 18:00 МСК
воскресенье
Кевин Фрэнд
Кевин Фрэнд
Главный Судья
Составы
Саутгемптон
мин
7
Лонг
Шейн Лонг
82
44
Форстер
Фрэйзер Форстер
90
2
Соареш
Седрик Соареш
90
21
Бертранд
Райан Бертранд
90
17
ван Дейк
Вирджил ван Дейк
90
3
Йошида
Мая Йошида
90
11
Тадич
Душан Тадич
90
14
Ромеу
Ориоль Ромеу
67
22
Редмонд
Натан Редмонд
57
18
Лемина
Марио Лемина
90
20
Габбиадини
Маноло Габбиадини
49'
75'
49'
75'
90
Запасные
13
МакКарти
Алекс МакКарти
6
Худт
Уэсли Худт
8
Дэвис
Стивен Дэвис
16
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
38
МакКуин
Сэм МакКуин
19
Буфал
Софьян Буфал
10
Остин
Чарли Остин
Ньюкасл Юнайтед
мин
1
Эллиот
Роб Эллиот
90
20
Лежен
Флориан Лежен
90
19
Манкильо
Хавьер Манкильо
90
22
Йедлин
ДеАндре Йедлин
90
6
Ласселлс
Джамал Ласселлс
90
11
Ритчи
Мэтт Ритчи
90
8
Шелви
Джонджо Шелви
90
14
Хэйден
Айзек Хэйден
20'
20'
90
21
Хоселу
Хоселу
68
30
Атсу
Кристиан Атсу
82
17
Перес
Айосе Перес
51'
51'
63
Запасные
26
Дарлоу
Карл Дарлоу
27
Гамес
Хесус Гамес
2
Кларк
Киран Кларк
10
Диаме
Мухамед Диаме
23
Мерино
Микель Мерино
9
Гэйл
Дуайт Гэйл
7
Мерфи
Джош Мерфи