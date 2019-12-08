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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Олимпиада
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Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Шелви 68
Фернандес 87
2:1
Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
Ингс 52
АПЛ, 16 тур
АПЛ,
16 тур
Англия
8 дек. 2019, 17:00 МСК
8.12.2019, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Ньюкасл Юнайтед
мин
1
Дубравка
Мартин Дубравка
90
2
Кларк
Киран Кларк
90
8
Шелви
Джонджо Шелви
68'
68'
90
18
Фернандес
Федерико Фернандес
87'
87'
90
15
Виллемс
Йетро Виллемс
90
19
Манкильо
Хавьер Манкильо
90
3
Дамметт
Пол Дамметт
90
14
Хэйден
Айзек Хэйден
90
10
Сен-Максимен
Аллен Сен-Максимен
90
9
Жоэлинтон
Жоэлинтон
90
24
Альмирон
Мигель Альмирон
90
Запасные
26
Дарлоу
Карл Дарлоу
5
Шер
Фабиан Шер
17
Крафт
Эмиль Крафт
36
Лонгстафф
Шон Лонгстафф
7
Кэрролл
Энди Кэрролл
30
Атсу
Кристиан Атсу
12
Гэйл
Дуайт Гэйл
Саутгемптон
мин
7
Лонг
Шейн Лонг
90
2
Соареш
Седрик Соареш
90
21
Бертранд
Райан Бертранд
90
1
МакКарти
Алекс МакКарти
90
22
Редмонд
Натан Редмонд
90
16
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
90
23
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
90
5
Стивенс
Джек Стивенс
90
9
Ингс
Дэнни Ингс
52'
52'
90
35
Беднарек
Ян Беднарек
90
12
Дженепо
Мусса Дженепо
90
Запасные
28
Ганн
Ангус Ганн
4
Вестергор
Янник Вестергор
3
Йошида
Мая Йошида
14
Ромеу
Ориоль Ромеу
19
Буфал
Софьян Буфал
10
Адамс
Чарли Адамс
20
Обафеми
Майкл Обафеми