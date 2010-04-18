Матч завершен
Сампдория
Генуя
Кассано 54
Паццини 90
2:1
Матч завершен
Милан
Милан
Боррьелло 21
Серия А, 34 тур

Серия А,

34 тур

Италия
18 апр. 2010, 16:00 МСК
18.04.2010, 16:00 МСК
воскресенье
Никола Риццоли
Никола Риццоли
Главный Судья
Составы
Сампдория
мин
0
Сторари
Марко Сторари
90
0
Циглер
Рето Циглер
90
0
Луккини
Стефано Луккини
90
0
Росси
Марко Росси
90
0
Дзаури
Лучано Дзаури
90
0
Губерти
Стефано Губерти
67
0
Паломбо
Анджело Паломбо
90
0
Поли
Андреа Поли
79
0
Семиоли
Франко Семиоли
90
0
Паццини
Джампаоло Паццини
90'
90'
90
0
Кассано
Антонио Кассано
54'
54'
90
Запасные
0
Гуардальбен
Маттео Гуардальбен
0
Реджини
Васко Реджини
0
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
0
Маннини
Даниеле Маннини
0
Тиссоне
Фернандо Тиссоне
0
Щепович
Стефан Щепович
0
Тестарди
Эмануэле Тестарди
Милан
мин
0
Дида
Дида
90
0
Антонини
Лука Антонини
90
0
Бонера
Даниэле Бонера
90
0
Силва
Тиаго Силва
90
0
Абате
Иньяцио Абате
90
0
Роналдиньо
Роналдиньо
90
0
Гаттузо
Дженнаро Гаттузо
90
0
Амброзини
Массимо Амброзини
47
0
Зеедорф
Кларенс Зеедорф
90
0
Мансини
Алессандро Мансини
55
0
Боррьелло
Марко Боррьелло
21'
21'
90
Запасные
0
Аббьяти
Кристиан Аббьяти
0
Дзамбротта
Джанлука Дзамбротта
0
Янкуловски
Марек Янкуловски
0
Оддо
Массимо Оддо
0
Индзаги
Филиппо Индзаги
0
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар