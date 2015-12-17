Сампдория - Милан: 17 декабря 2015 смотреть онлайн

Матч завершен
Сампдория
Генуя
0:2

Сампдория - Милан: 17 декабря 2015 смотреть онлайн

Матч завершен
Милан
Милан
Кубок Италии, 1/8 финала

Кубок Италии,

1/8 финала

Италия
17 дек. 2015, 23:00 МСК
17.12.2015, 23:00 МСК
четверг
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Предварительный состав

Сампдория
мин
1
Аудеро
Эмиль Аудеро
34
Йошида
Мая Йошида
24
Берешиньски
Бартош Берешиньски
21
Тонелли
Лоренцо Тонелли
3
Ауджелло
Томмазо Ауджелло
6
Экдаль
Альбин Экдаль
14
Янкто
Якуб Янкто
12
Депаоли
Фабио Депаоли
4
Виейра
Роналду Виейра
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
23
Габбиадини
Маноло Габбиадини
Запасные
22
Секулин
Андреа Секулин
-
30
Фальконе
Владимиро Фальконе
-
15
Колли
Омар Колли
-
5
Хабот
Юлиан Хабот
-
8
Баррето
Эдгар Баррето
-
7
Линетти
Карол Линетти
-
18
Торсби
Мортен Торсби
-
20
Марони
Гонсало Марони
-
9
Бонаццоли
Федерико Бонаццоли
-
17
ла Гумина
Антонино ла Гумина
-
26
Лери
Мехди Лери
-
Милан
мин
1
Бегович
Асмир Бегович
13
Романьоли
Алессио Романьоли
12
Конти
Андреа Конти
19
Эрнандес
Тео Эрнандес
46
Габбиа
Маттео Габбиа
18
Ребич
Анте Ребич
10
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
7
Кастильехо
Самуэль Кастильехо
79
Кессье
Франк Кессье
4
Беннасер
Исмаэль Беннасер
21
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
Запасные
84
Сончин
Маттео Сончин
-
90
Доннарумма
Антонио Доннарумма
-
22
Мусаккио
Матео Мусаккио
-
2
Калабрия
Давиде Калабрия
-
20
Билья
Лукас Билья
-
5
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
-
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
-
56
Салемакерс
Алексис Салемакерс
-
39
Пакета
Лукас Пакета
-
17
Леау
Рафаэль Леау
-

События

Матч окончен 0:2

Прошлые матчи

06.12.2020 06 дек. 2020 вс 22:45
Сампдория
1 : 2
Милан
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 22:45
Сампдория
1
Милан
2
29.07.2020 29 июля 2020 ср 20:30
Сампдория
1 : 4
Милан
29.07.2020 29 июля 2020 ср 20:30
Сампдория
1
Милан
4
06.01.2020 06 янв. 2020 пн 17:00
Милан
0 : 0
Сампдория
06.01.2020 06 янв. 2020 пн 17:00
Милан
0
Сампдория
0
30.03.2019 30 марта 2019 сб 22:30
Сампдория
1 : 0
Милан
30.03.2019 30 марта 2019 сб 22:30
Сампдория
1
Милан
0
12.01.2019 12 янв. 2019 сб 20:00
Сампдория
0 : 2
Милан
12.01.2019 12 янв. 2019 сб 20:00
Сампдория
0
Милан
2
28.10.2018 28 окт. 2018 вс 20:00
Милан
3 : 2
Сампдория
28.10.2018 28 окт. 2018 вс 20:00
Милан
3
Сампдория
2
18.02.2018 18 февр. 2018 вс 22:45
Милан
1 : 0
Сампдория
18.02.2018 18 февр. 2018 вс 22:45
Милан
1
Сампдория
0
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 13:30
Сампдория
2 : 0
Милан
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 13:30
Сампдория
2
Милан
0
05.02.2017 05 февр. 2017 вс 14:30
Милан
0 : 1
Сампдория
05.02.2017 05 февр. 2017 вс 14:30
Милан
0
Сампдория
1
16.09.2016 16 сент. 2016 пт 21:45
Сампдория
0 : 1
Милан
16.09.2016 16 сент. 2016 пт 21:45
Сампдория
0
Милан
1
17.04.2016 17 апр. 2016 вс 21:45
Сампдория
0 : 1
Милан
17.04.2016 17 апр. 2016 вс 21:45
Сампдория
0
Милан
1
17.12.2015 17 дек. 2015 чт 23:00
Сампдория
0 : 2
Милан
17.12.2015 17 дек. 2015 чт 23:00
Сампдория
0
Милан
2
28.11.2015 28 нояб. 2015 сб 22:45
Милан
4 : 1
Сампдория
28.11.2015 28 нояб. 2015 сб 22:45
Милан
4
Сампдория
1
12.04.2015 12 апр. 2015 вс 21:45
Милан
1 : 1
Сампдория
12.04.2015 12 апр. 2015 вс 21:45
Милан
1
Сампдория
1
08.11.2014 08 нояб. 2014 сб 22:45
Сампдория
2 : 2
Милан
08.11.2014 08 нояб. 2014 сб 22:45
Сампдория
2
Милан
2
23.02.2014 23 февр. 2014 вс 17:00
Сампдория
0 : 2
Милан
23.02.2014 23 февр. 2014 вс 17:00
Сампдория
0
Милан
2
28.09.2013 28 сент. 2013 сб 21:45
Милан
1 : 0
Сампдория
28.09.2013 28 сент. 2013 сб 21:45
Милан
1
Сампдория
0
13.01.2013 13 янв. 2013 вс 22:45
Сампдория
0 : 0
Милан
13.01.2013 13 янв. 2013 вс 22:45
Сампдория
0
Милан
0
26.08.2012 26 авг. 2012 вс 19:00
Милан
0 : 1
Сампдория
26.08.2012 26 авг. 2012 вс 19:00
Милан
0
Сампдория
1
16.04.2011 16 апр. 2011 сб 21:45
Милан
3 : 0
Сампдория
16.04.2011 16 апр. 2011 сб 21:45
Милан
3
Сампдория
0

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