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Мишина и Галлямов – чемпионы мира по фигурному катанию
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Кубок Италии
Сампдория VS Милан
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Сампдория - Милан: 17 декабря 2015 смотреть онлайн
Матч завершен
Сампдория
Генуя
0:2
Сампдория - Милан: 17 декабря 2015 смотреть онлайн
Матч завершен
Милан
Милан
Кубок Италии, 1/8 финала
Кубок Италии,
1/8 финала
Италия
17 дек. 2015, 23:00 МСК
17.12.2015, 23:00 МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Сампдория
мин
1
Аудеро
Эмиль Аудеро
34
Йошида
Мая Йошида
24
Берешиньски
Бартош Берешиньски
21
Тонелли
Лоренцо Тонелли
3
Ауджелло
Томмазо Ауджелло
6
Экдаль
Альбин Экдаль
14
Янкто
Якуб Янкто
12
Депаоли
Фабио Депаоли
4
Виейра
Роналду Виейра
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
23
Габбиадини
Маноло Габбиадини
Запасные
22
Секулин
Андреа Секулин
-
30
Фальконе
Владимиро Фальконе
-
15
Колли
Омар Колли
-
5
Хабот
Юлиан Хабот
-
8
Баррето
Эдгар Баррето
-
7
Линетти
Карол Линетти
-
18
Торсби
Мортен Торсби
-
20
Марони
Гонсало Марони
-
9
Бонаццоли
Федерико Бонаццоли
-
17
ла Гумина
Антонино ла Гумина
-
26
Лери
Мехди Лери
-
Милан
мин
1
Бегович
Асмир Бегович
13
Романьоли
Алессио Романьоли
12
Конти
Андреа Конти
19
Эрнандес
Тео Эрнандес
46
Габбиа
Маттео Габбиа
18
Ребич
Анте Ребич
10
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
7
Кастильехо
Самуэль Кастильехо
79
Кессье
Франк Кессье
4
Беннасер
Исмаэль Беннасер
21
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
Запасные
84
Сончин
Маттео Сончин
-
90
Доннарумма
Антонио Доннарумма
-
22
Мусаккио
Матео Мусаккио
-
2
Калабрия
Давиде Калабрия
-
20
Билья
Лукас Билья
-
5
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
-
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
-
56
Салемакерс
Алексис Салемакерс
-
39
Пакета
Лукас Пакета
-
17
Леау
Рафаэль Леау
-
События
Матч окончен 0:2
Прошлые матчи
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
22:45
Сампдория
1 : 2
Милан
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
22:45
Сампдория
1
Милан
2
29.07.2020
29 июля 2020
ср
20:30
Сампдория
1 : 4
Милан
29.07.2020
29 июля 2020
ср
20:30
Сампдория
1
Милан
4
06.01.2020
06 янв. 2020
пн
17:00
Милан
0 : 0
Сампдория
06.01.2020
06 янв. 2020
пн
17:00
Милан
0
Сампдория
0
30.03.2019
30 марта 2019
сб
22:30
Сампдория
1 : 0
Милан
30.03.2019
30 марта 2019
сб
22:30
Сампдория
1
Милан
0
12.01.2019
12 янв. 2019
сб
20:00
Сампдория
0 : 2
Милан
12.01.2019
12 янв. 2019
сб
20:00
Сампдория
0
Милан
2
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
20:00
Милан
3 : 2
Сампдория
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
20:00
Милан
3
Сампдория
2
18.02.2018
18 февр. 2018
вс
22:45
Милан
1 : 0
Сампдория
18.02.2018
18 февр. 2018
вс
22:45
Милан
1
Сампдория
0
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
13:30
Сампдория
2 : 0
Милан
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
13:30
Сампдория
2
Милан
0
05.02.2017
05 февр. 2017
вс
14:30
Милан
0 : 1
Сампдория
05.02.2017
05 февр. 2017
вс
14:30
Милан
0
Сампдория
1
16.09.2016
16 сент. 2016
пт
21:45
Сампдория
0 : 1
Милан
16.09.2016
16 сент. 2016
пт
21:45
Сампдория
0
Милан
1
17.04.2016
17 апр. 2016
вс
21:45
Сампдория
0 : 1
Милан
17.04.2016
17 апр. 2016
вс
21:45
Сампдория
0
Милан
1
17.12.2015
17 дек. 2015
чт
23:00
Сампдория
0 : 2
Милан
17.12.2015
17 дек. 2015
чт
23:00
Сампдория
0
Милан
2
28.11.2015
28 нояб. 2015
сб
22:45
Милан
4 : 1
Сампдория
28.11.2015
28 нояб. 2015
сб
22:45
Милан
4
Сампдория
1
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
21:45
Милан
1 : 1
Сампдория
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
21:45
Милан
1
Сампдория
1
08.11.2014
08 нояб. 2014
сб
22:45
Сампдория
2 : 2
Милан
08.11.2014
08 нояб. 2014
сб
22:45
Сампдория
2
Милан
2
23.02.2014
23 февр. 2014
вс
17:00
Сампдория
0 : 2
Милан
23.02.2014
23 февр. 2014
вс
17:00
Сампдория
0
Милан
2
28.09.2013
28 сент. 2013
сб
21:45
Милан
1 : 0
Сампдория
28.09.2013
28 сент. 2013
сб
21:45
Милан
1
Сампдория
0
13.01.2013
13 янв. 2013
вс
22:45
Сампдория
0 : 0
Милан
13.01.2013
13 янв. 2013
вс
22:45
Сампдория
0
Милан
0
26.08.2012
26 авг. 2012
вс
19:00
Милан
0 : 1
Сампдория
26.08.2012
26 авг. 2012
вс
19:00
Милан
0
Сампдория
1
16.04.2011
16 апр. 2011
сб
21:45
Милан
3 : 0
Сампдория
16.04.2011
16 апр. 2011
сб
21:45
Милан
3
Сампдория
0
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