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Матч окончен 2:0
ГОЛ! 2:0
90'
83'
Желтая карточка
72'
Желтая карточка
ГОЛ! 1:0
72'
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча
|мин
|
1
Пуджиони
Кристиан Пуджиони
|90
|
26
Сильвестре
Матиас Сильвестре
|90
|
17
Стринич
Иван Стринич
|90
|
24
Берешиньски
Бартош Берешиньски
|90
|
13
Феррари
Джанмарко Феррари
|90
|
8
Баррето
Эдгар Баррето
|90
|
90
Рамирес
Гастон Рамирес
|90
|
18
Прат
Деннис Прат
|90
|
34
Торрейра
Лукас Торрейра
|90
|
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
|90
|
91
Сапата
Дуван Сапата
72'
|90
|Запасные
|
92
Тоццо
Андреа Тоццо
-
|
19
Реджини
Васко Реджини
-
|
7
Сала
Джакопо Сала
-
|
29
Мурру
Никола Мурру
-
|
11
Альварес
Рикардо Альварес
-
|
21
Верре
Валерио Верре
-
|
28
Капецци
Леонардо Капецци
-
|
16
Линетти
Карол Линетти
-
|
9
Капрари
Джанлука Капрари
-
|
10
Джуричич
Филип Джуричич
-
|
99
Ковнацки
Давид Ковнацки
-
|мин
|
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
|90
|
20
Абате
Иньяцио Абате
|90
|
17
Сапата
Кристиан Сапата
|90
|
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
|90
|
68
Родригес
Рикардо Родригес
|90
|
13
Романьоли
Алессио Романьоли
|90
|
21
Билья
Лукас Билья
|90
|
5
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
|90
|
8
Сусо
Сусо
|90
|
79
Кессье
Франк Кессье
|90
|
7
Калинич
Никола Калинич
|90
|Запасные
|
30
Сторари
Марко Сторари
-
|
90
Доннарумма
Антонио Доннарумма
-
|
29
Палетта
Габриэль Палетта
-
|
22
Мусаккио
Матео Мусаккио
-
|
10
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
-
|
4
Маури
Хосе Маури
-
|
73
Локателли
Мануэль Локателли
-
|
11
Борини
Фабио Борини
-
|
9
Силва
Андре Силва
-
|
63
Кутроне
Патрик Кутроне
-