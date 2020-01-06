Матч завершен
Милан
Милан
0:0
Матч завершен
Сампдория
Генуя
Серия А, 18 тур

Серия А,

18 тур

Италия
6 янв. 2020, 17:00 МСК
6.01.2020, 17:00 МСК
понедельник
Составы
Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
22
Мусаккио
Матео Мусаккио
90
13
Романьоли
Алессио Романьоли
90
2
Калабрия
Давиде Калабрия
90
19
Эрнандес
Тео Эрнандес
90
5
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
56
8
Сусо
Сусо
90
10
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
90
33
Крунич
Раде Крунич
85
4
Беннасер
Исмаэль Беннасер
90
9
Пентек
Кшиштоф Пентек
55
Запасные
25
Рейна
Пепе Рейна
90
Доннарумма
Антонио Доннарумма
31
Кальдара
Маттиа Кальдара
12
Конти
Андреа Конти
46
Габбиа
Маттео Габбиа
7
Кастильехо
Самуэль Кастильехо
79
Кессье
Франк Кессье
39
Пакета
Лукас Пакета
21
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
17
Леау
Рафаэль Леау
Сампдория
мин
5
Хабот
Юлиан Хабот
90
1
Аудеро
Эмиль Аудеро
90
29
Мурру
Никола Мурру
90
24
Берешиньски
Бартош Берешиньски
90
15
Колли
Омар Колли
90
11
Рамирес
Гастон Рамирес
30
7
Линетти
Карол Линетти
90
18
Торсби
Мортен Торсби
90
4
Виейра
Роналду Виейра
90
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
86
23
Габбиадини
Маноло Габбиадини
90
Запасные
22
Секулин
Андреа Секулин
30
Фальконе
Владимиро Фальконе
19
Реджини
Васко Реджини
21
Мурильо
Джейсон Мурильо
6
Экдаль
Альбин Экдаль
14
Янкто
Якуб Янкто
12
Депаоли
Фабио Депаоли
10
Ригони
Эмилиано Ригони
9
Бонаццоли
Федерико Бонаццоли
26
Лери
Мехди Лери