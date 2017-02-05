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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Матч завершен
Милан
Милан
0:1
Матч завершен
Сампдория
Генуя
Муриэль 70
Серия А, 23 тур
Серия А,
23 тур
Италия
5 февр. 2017, 14:30 МСК
5.02.2017, 14:30 МСК
воскресенье
Марко Гуида
Марко Гуида
Главный Судья
Составы
Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
80
Пашалич
Марио Пашалич
72
17
Сапата
Кристиан Сапата
90
29
Палетта
Габриэль Палетта
90
13
Романьоли
Алессио Романьоли
90
23
Соса
Хосе Соса
90
33
Куцка
Юрай Куцка
90
91
Бертолаччи
Андреа Бертолаччи
79
7
Деулофеу
Жерар Деулофеу
90
70
Бакка
Карлос Бакка
72
8
Сусо
Сусо
90
Запасные
30
Сторари
Марко Сторари
20
Абате
Иньяцио Абате
21
Вангиони
Леонел Вангиони
96
Калабрия
Давиде Калабрия
15
Гомес
Густаво Гомес
14
Фернандес
Матиас Фернандес
16
Поли
Андреа Поли
10
Хонда
Кейсуке Хонда
73
Локателли
Мануэль Локателли
11
Окампос
Лукас Окампос
9
Лападула
Джанлука Лападула
Сампдория
мин
2
Вивиано
Эмилиано Вивиано
90
26
Сильвестре
Матиас Сильвестре
90
19
Реджини
Васко Реджини
90
24
Берешиньски
Бартош Берешиньски
90
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
90
34
Торрейра
Лукас Торрейра
90
10
Фернандеш
Бруну Фернандеш
90
8
Квальярелла
Фабио Квальярелла
71
18
Прат
Деннис Прат
90
9
Муриэль
Луис Муриэль
70'
70'
80
Запасные
1
Пуджиони
Кристиан Пуджиони
12
Крапикас
Титас Крапикас
5
Додо
Додо
20
Павлович
Даниэль Павлович
17
Паломбо
Анджело Паломбо
21
Чигарини
Лука Чигарини
8
Баррето
Эдгар Баррето
11
Альварес
Рикардо Альварес
16
Линетти
Карол Линетти
23
Джуричич
Филип Джуричич
14
Шик
Патрик Шик
47
Будимир
Анте Будимир