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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Матч завершен
Сампдория
Генуя
0:1
Матч завершен
Милан
Милан
Бакка 85
Серия А, 4 тур
Серия А,
4 тур
Италия
16 сент. 2016, 21:45 МСК
16.09.2016, 21:45 МСК
пятница
Массимилиано Иррати
Массимилиано Иррати
Главный Судья
Составы
Сампдория
мин
16
Линетти
Карол Линетти
90
2
Вивиано
Эмилиано Вивиано
90
26
Сильвестре
Матиас Сильвестре
90
19
Реджини
Васко Реджини
90
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
90
22
Сала
Джакопо Сала
31
34
Торрейра
Лукас Торрейра
90
18
Прат
Деннис Прат
69
8
Баррето
Эдгар Баррето
88
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
90
9
Муриэль
Луис Муриэль
90
Запасные
1
Пуджиони
Кристиан Пуджиони
5
Додо
Додо
15
Крайнц
Лука Крайнц
13
Перейра
Педро Перейра
3
Амузи
Стэнли Амузи
17
Паломбо
Анджело Паломбо
21
Чигарини
Лука Чигарини
6
Эрамо
Мирко Эрамо
10
Фернандеш
Бруну Фернандеш
23
Джуричич
Филип Джуричич
14
Шик
Патрик Шик
47
Будимир
Анте Будимир
Милан
мин
5
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
90
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
29
Палетта
Габриэль Палетта
90
13
Романьоли
Алессио Романьоли
90
96
Калабрия
Давиде Калабрия
90
20
Абате
Иньяцио Абате
90
18
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
90
23
Соса
Хосе Соса
57
11
Ньянг
М'Байе Ньянг
90
9
Лападула
Джанлука Лападула
64
8
Сусо
Сусо
90
Запасные
35
Плиццари
Алессандро Плиццари
1
Габриэл
Габриэл
4
Эли
Родриго Эли
21
Вангиони
Леонел Вангиони
15
Гомес
Густаво Гомес
16
Поли
Андреа Поли
10
Хонда
Кейсуке Хонда
80
Пашалич
Марио Пашалич
73
Локателли
Мануэль Локателли
7
Адриано
Луис Адриано
70
Бакка
Карлос Бакка
85'