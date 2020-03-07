Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
1:1
Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
Бундеслига, 25 тур

Бундеслига,

25 тур

Германия
7 марта 2020, 17:30 МСК
7.03.2020, 17:30 МСК
суббота
Составы