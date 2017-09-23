Хоффенхайм - Шальке-04: 23 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
Гайгер 13
Рупп 90
2:0

Хоффенхайм - Шальке-04: 23 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Бундеслига, 6 тур

Бундеслига,

Германия
23 сент. 2017, 16:30 МСК
23.09.2017, 16:30 МСК
суббота
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События

Матч окончен 2:0
ГОЛ! 2:0
Лукас Рупп
90'
85'
Желтая карточка
Брель Эмболо
Желтая карточка
Сандро Вагнер
85'
Желтая карточка
Павел Кадержабек
82'
Желтая карточка
Беньямин Хюбнер
58'
Конец первого тайма (1:0)
16'
Желтая карточка
Макс Майер
ГОЛ! 1:0
Деннис Гайгер
13'
Начало матча

Прошлые матчи

08.05.2021 08 мая 2021 сб 16:30
Хоффенхайм
4 : 2
Шальке-04
08.05.2021 08 мая 2021 сб 16:30
Хоффенхайм
4
Шальке-04
2
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 17:30
Шальке-04
4 : 0
Хоффенхайм
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 17:30
Шальке-04
4
Хоффенхайм
0
07.03.2020 07 марта 2020 сб 17:30
Шальке-04
1 : 1
Хоффенхайм
07.03.2020 07 марта 2020 сб 17:30
Шальке-04
1
Хоффенхайм
1
20.10.2019 20 окт. 2019 вс 19:00
Хоффенхайм
2 : 0
Шальке-04
20.10.2019 20 окт. 2019 вс 19:00
Хоффенхайм
2
Шальке-04
0
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 21:30
Шальке-04
2 : 5
Хоффенхайм
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 21:30
Шальке-04
2
Хоффенхайм
5
01.12.2018 01 дек. 2018 сб 20:30
Хоффенхайм
1 : 1
Шальке-04
01.12.2018 01 дек. 2018 сб 20:30
Хоффенхайм
1
Шальке-04
1
17.02.2018 17 февр. 2018 сб 20:30
Шальке-04
2 : 1
Хоффенхайм
17.02.2018 17 февр. 2018 сб 20:30
Шальке-04
2
Хоффенхайм
1
23.09.2017 23 сент. 2017 сб 16:30
Хоффенхайм
2 : 0
Шальке-04
23.09.2017 23 сент. 2017 сб 16:30
Хоффенхайм
2
Шальке-04
0
26.02.2017 26 февр. 2017 вс 19:30
Шальке-04
1 : 1
Хоффенхайм
26.02.2017 26 февр. 2017 вс 19:30
Шальке-04
1
Хоффенхайм
1
25.09.2016 25 сент. 2016 вс 16:30
Хоффенхайм
2 : 1
Шальке-04
25.09.2016 25 сент. 2016 вс 16:30
Хоффенхайм
2
Шальке-04
1
14.05.2016 14 мая 2016 сб 16:30
Хоффенхайм
1 : 4
Шальке-04
14.05.2016 14 мая 2016 сб 16:30
Хоффенхайм
1
Шальке-04
4
18.12.2015 18 дек. 2015 пт 22:30
Шальке-04
1 : 0
Хоффенхайм
18.12.2015 18 дек. 2015 пт 22:30
Шальке-04
1
Хоффенхайм
0
07.03.2015 07 марта 2015 сб 17:30
Шальке-04
3 : 1
Хоффенхайм
07.03.2015 07 марта 2015 сб 17:30
Шальке-04
3
Хоффенхайм
1
04.10.2014 04 окт. 2014 сб 16:30
Хоффенхайм
2 : 1
Шальке-04
04.10.2014 04 окт. 2014 сб 16:30
Хоффенхайм
2
Шальке-04
1
08.03.2014 08 марта 2014 сб 17:30
Шальке-04
4 : 0
Хоффенхайм
08.03.2014 08 марта 2014 сб 17:30
Шальке-04
4
Хоффенхайм
0
03.12.2013 03 дек. 2013 вт 22:30
Шальке-04
1 : 3
Хоффенхайм
03.12.2013 03 дек. 2013 вт 22:30
Шальке-04
1
Хоффенхайм
3
28.09.2013 28 сент. 2013 сб 16:30
Хоффенхайм
3 : 3
Шальке-04
28.09.2013 28 сент. 2013 сб 16:30
Хоффенхайм
3
Шальке-04
3
30.03.2013 30 марта 2013 сб 17:30
Шальке-04
3 : 0
Хоффенхайм
30.03.2013 30 марта 2013 сб 17:30
Шальке-04
3
Хоффенхайм
0
03.11.2012 03 нояб. 2012 сб 17:30
Хоффенхайм
3 : 2
Шальке-04
03.11.2012 03 нояб. 2012 сб 17:30
Хоффенхайм
3
Шальке-04
2
01.04.2012 01 апр. 2012 вс 18:30
Хоффенхайм
1 : 1
Шальке-04
01.04.2012 01 апр. 2012 вс 18:30
Хоффенхайм
1
Шальке-04
1

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