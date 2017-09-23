Хоффенхайм

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|Запасные
|
36
Кобель
Грегор Кобель
-
|
8
Полански
Юджен Полански
-
|
7
Рупп
Лукас Рупп
-
|
11
Гриллич
Флориан Гриллич
-
|
14
Вагнер
Сандро Вагнер
-
|Запасные
|
35
Нюбель
Александр Нюбель
-
|
23
Коке
Коке
-
|
3
Инсуа
Пабло Инсуа
-
|
8
Горецка
Леон Горецка
-
|
19
Бургшталлер
Гуидо Бургшталлер
-
|
36
Эмболо
Брель Эмболо
-
|
16
Резе
Фабиан Резе
-
События
Матч окончен 2:0
ГОЛ! 2:0
90'
85'
Желтая карточка
Желтая карточка
85'
Желтая карточка
82'
Желтая карточка
58'
Конец первого тайма (1:0)
16'
Желтая карточка
ГОЛ! 1:0
13'
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