Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Хунтелаар 6
Хунтелаар 28
Обаси Огбуке 55
Хунтелаар 79
4:0
Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
Бундеслига, 24 тур

Бундеслига,

24 тур

Германия
8 марта 2014, 17:30 МСК
8.03.2014, 17:30 МСК
суббота
Роберт Хартманн
Роберт Хартманн
Главный Судья
Составы
Шальке-04
мин
0
Ферманн
Ральф Ферманн
90
0
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
0
Матип
Жоэль Матип
90
0
Колашинац
Сеад Колашинац
90
0
Хогланд
Тим Хогланд
90
0
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
90
0
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
90
0
Дракслер
Юлиан Дракслер
84
0
Горецка
Леон Горецка
90
0
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
6'
28'
79'
6', 28', 79'
80
0
Обаси Огбуке
Чинеду Обаси Огбуке
55'
55'
71
Запасные
0
Хильдебранд
Тимо Хильдебранд
0
Фукс
Кристиан Фукс
0
Айхан
Каан Айхан
0
Эрдманн
Дэннис Эрдманн
0
Аннан
Энтони Аннан
0
Майер
Макс Майер
0
Салаи
Адам Салаи
Хоффенхайм
мин
0
Кастелс
Коэн Кастелс
90
0
Хердлинг
Кай Хердлинг
46
0
Бек
Андреас Бек
90
0
Штробль
Тобиас Штробль
46
0
Зюле
Никлас Зюле
90
0
Руди
Себастьян Руди
90
0
Полански
Юджен Полански
90
0
Джонсон
Фабиан Джонсон
90
0
Модест
Антони Модест
64
0
Фирмино
Роберто Фирмино
90
0
Фолланд
Кевин Фолланд
90
Запасные
0
Вестергор
Янник Вестергор
0
Тольян
Джереми Тольян
0
Салихович
Сеяд Салихович
0
Эльюнусси
Тарик Эльюнусси
0
Хамад
Джилоан Хамад
0
Шипплок
Свен Шипплок