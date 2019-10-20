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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
Крамарич 72
Бебу 85
2:0
Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Бундеслига, 8 тур
Бундеслига,
8 тур
Германия
20 окт. 2019, 19:00 МСК
20.10.2019, 19:00 МСК
воскресенье
Составы
Хоффенхайм
мин
1
Бауманн
Оливер Бауманн
90
3
Кадержабек
Павел Кадержабек
90
25
Акпогума
Кевин Акпогума
90
21
Хюбнер
Беньямин Хюбнер
90
38
Пош
Стефан Пош
90
16
Руди
Себастьян Руди
90
22
Фогт
Кевин Фогт
90
8
Гайгер
Деннис Гайгер
90
27
Крамарич
Андрей Крамарич
72'
72'
90
23
Адамян
Саркис Адамян
90
29
Сков
Роберт Сков
90
Запасные
12
Пентке
Филипп Пентке
4
Бичакчич
Эрмин Бичакчич
5
Стафилидис
Константинос Стафилидис
2
Бренет
Джошуа Бренет
7
Рупп
Лукас Рупп
14
Баумгартнер
Кристоф Баумгартнер
37
Локадия
Юрген Локадия
9
Бебу
Ильяс Бебу
85'
Шальке-04
мин
35
Нюбель
Александр Нюбель
90
24
Очипка
Бастиан Очипка
90
20
Кенни
Джонджо Кенни
90
18
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
90
17
Стамбули
Бенджамин Стамбули
90
26
Сане
Салиф Сане
90
6
Омар
Омар
90
28
Шепф
Алессандро Шепф
90
25
Арит
Амин Арит
90
19
Бургшталлер
Гуидо Бургшталлер
90
Запасные
5
Настасич
Матия Настасич
3
Миранда
Хуан Миранда
4
Кабак
Озан Кабак
7
Ут
Марк Ут
9
Раман
Бенито Раман
15
Кутуджу
Ахмед Кутуджу