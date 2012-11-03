Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
Фолланд 13
Фирмино 67
Шипплок 90
3:2
Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Нойштедтер 37
Учида 82
Бундеслига, 10 тур

Бундеслига,

10 тур

Германия
3 нояб. 2012, 17:30 МСК
3.11.2012, 17:30 МСК
суббота
Дениз Айтекин
Дениз Айтекин
Главный Судья
Составы
Хоффенхайм
мин
0
Визе
Тим Визе
90
0
Бек
Андреас Бек
90
0
Комппер
Марвин Комппер
90
0
Вестергор
Янник Вестергор
90
0
Руди
Себастьян Руди
90
0
Джонсон
Фабиан Джонсон
90
0
Уильямс
Даниэль Уильямс
90
0
Усами
Такаши Усами
62
0
Фирмино
Роберто Фирмино
67'
67'
90
0
Фолланд
Кевин Фолланд
13'
13'
89
0
Хоселу
Хоселу
90
Запасные
0
Граль
Йенс Граль
0
Окс
Патрик Окс
0
Шрёк
Штефан Шрёк
0
Грифо
Винченцо Грифо
0
Дердийок
Эрен Дердийок
0
Томалья
Денис Томалья
0
Шипплок
Свен Шипплок
90'
Шальке-04
мин
0
Уннершталь
Ларс Уннершталь
90
0
Фукс
Кристиан Фукс
90
0
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
0
Матип
Жоэль Матип
83
0
Учида
Ацуто Учида
82'
82'
90
0
Джонс
Джермейн Джонс
77
0
Холтби
Льюис Холтби
65
0
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
37'
37'
90
0
Афеллай
Ибрагим Афеллай
90
0
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
90
0
Фарфан
Джефферсон Фарфан
90
Запасные
0
Хильдебранд
Тимо Хильдебранд
0
Пападопулос
Кирякос Пападопулос
0
Колашинац
Сеад Колашинац
0
Барнетта
Транкильо Барнетта
0
Дракслер
Юлиан Дракслер
0
Хегер
Марко Хегер
0
Марика
Чиприан Марика