Хоффенхайм - Шальке-04: 08 мая 2021 смотреть онлайн

Хоффенхайм
Зинсхайм
-:-

Хоффенхайм - Шальке-04: 08 мая 2021 смотреть онлайн

Шальке-04
Гельзенкирхен
Бундеслига, 32 тур

Бундеслига,

32 тур

Германия
8 мая 2021, -:- МСК
8.05.2021, -:- МСК
суббота
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Предварительный состав

Хоффенхайм
мин
1
Бауманн
Оливер Бауманн
22
Фогт
Кевин Фогт
28
Ричардс
Крис Ричардс
3
Кадержабек
Павел Кадержабек
30
Йон
Марко Йон
11
Гриллич
Флориан Гриллич
18
Самассеку
Диадай Самассеку
16
Руди
Себастьян Руди
14
Баумгартнер
Кристоф Баумгартнер
9
Бебу
Ильяс Бебу
27
Крамарич
Андрей Крамарич
Запасные
12
Пентке
Филипп Пентке
-
17
Сессеньон
Райан Сессеньон
-
38
Пош
Стефан Пош
-
32
Богард
Мелайро Богард
-
19
Бельфодиль
Исхак Бельфодиль
-
10
Даббур
Мунас Даббур
-
23
Адамян
Саркис Адамян
-
29
Сков
Роберт Сков
-
33
Рюттер
Жоржиньо Рюттер
-
Шальке-04
мин
23
Реннов
Фредерик Реннов
20
Колашинац
Сеад Колашинац
30
Мустафи
Шкодран Мустафи
31
Беккер
Тимо Беккер
33
Тиав
Малик Тиав
13
Вилльям
Вилльям
42
Чалханоглу
Керим Чалханоглу
9
Раман
Бенито Раман
6
Омар
Омар
8
Сердар
Суат Сердар
43
Хопп
Мэттью Хопп
Запасные
34
Лангер
Михаэль Лангер
-
17
Стамбули
Бенджамин Стамбули
-
24
Очипка
Бастиан Очипка
-
28
Шепф
Алессандро Шепф
-
25
Арит
Амин Арит
-
37
Мерджан
Левент Мерджан
-
40
Боздоган
Джан Боздоган
-
21
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
-
38
Mehmet-Can Aydin
Mehmet-Can Aydin
-

Прошлые матчи

09.01.2021 09 янв. 2021 сб 17:30
Шальке-04
4 : 0
Хоффенхайм
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 17:30
Шальке-04
4
Хоффенхайм
0
07.03.2020 07 марта 2020 сб 17:30
Шальке-04
1 : 1
Хоффенхайм
07.03.2020 07 марта 2020 сб 17:30
Шальке-04
1
Хоффенхайм
1
20.10.2019 20 окт. 2019 вс 19:00
Хоффенхайм
2 : 0
Шальке-04
20.10.2019 20 окт. 2019 вс 19:00
Хоффенхайм
2
Шальке-04
0
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 21:30
Шальке-04
2 : 5
Хоффенхайм
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 21:30
Шальке-04
2
Хоффенхайм
5
01.12.2018 01 дек. 2018 сб 20:30
Хоффенхайм
1 : 1
Шальке-04
01.12.2018 01 дек. 2018 сб 20:30
Хоффенхайм
1
Шальке-04
1
17.02.2018 17 февр. 2018 сб 20:30
Шальке-04
2 : 1
Хоффенхайм
17.02.2018 17 февр. 2018 сб 20:30
Шальке-04
2
Хоффенхайм
1
23.09.2017 23 сент. 2017 сб 16:30
Хоффенхайм
2 : 0
Шальке-04
23.09.2017 23 сент. 2017 сб 16:30
Хоффенхайм
2
Шальке-04
0
26.02.2017 26 февр. 2017 вс 19:30
Шальке-04
1 : 1
Хоффенхайм
26.02.2017 26 февр. 2017 вс 19:30
Шальке-04
1
Хоффенхайм
1
25.09.2016 25 сент. 2016 вс 16:30
Хоффенхайм
2 : 1
Шальке-04
25.09.2016 25 сент. 2016 вс 16:30
Хоффенхайм
2
Шальке-04
1
14.05.2016 14 мая 2016 сб 16:30
Хоффенхайм
1 : 4
Шальке-04
14.05.2016 14 мая 2016 сб 16:30
Хоффенхайм
1
Шальке-04
4
18.12.2015 18 дек. 2015 пт 22:30
Шальке-04
1 : 0
Хоффенхайм
18.12.2015 18 дек. 2015 пт 22:30
Шальке-04
1
Хоффенхайм
0
07.03.2015 07 марта 2015 сб 17:30
Шальке-04
3 : 1
Хоффенхайм
07.03.2015 07 марта 2015 сб 17:30
Шальке-04
3
Хоффенхайм
1
04.10.2014 04 окт. 2014 сб 16:30
Хоффенхайм
2 : 1
Шальке-04
04.10.2014 04 окт. 2014 сб 16:30
Хоффенхайм
2
Шальке-04
1
08.03.2014 08 марта 2014 сб 17:30
Шальке-04
4 : 0
Хоффенхайм
08.03.2014 08 марта 2014 сб 17:30
Шальке-04
4
Хоффенхайм
0
03.12.2013 03 дек. 2013 вт 22:30
Шальке-04
1 : 3
Хоффенхайм
03.12.2013 03 дек. 2013 вт 22:30
Шальке-04
1
Хоффенхайм
3
28.09.2013 28 сент. 2013 сб 16:30
Хоффенхайм
3 : 3
Шальке-04
28.09.2013 28 сент. 2013 сб 16:30
Хоффенхайм
3
Шальке-04
3
30.03.2013 30 марта 2013 сб 17:30
Шальке-04
3 : 0
Хоффенхайм
30.03.2013 30 марта 2013 сб 17:30
Шальке-04
3
Хоффенхайм
0
03.11.2012 03 нояб. 2012 сб 17:30
Хоффенхайм
3 : 2
Шальке-04
03.11.2012 03 нояб. 2012 сб 17:30
Хоффенхайм
3
Шальке-04
2
01.04.2012 01 апр. 2012 вс 18:30
Хоффенхайм
1 : 1
Шальке-04
01.04.2012 01 апр. 2012 вс 18:30
Хоффенхайм
1
Шальке-04
1
29.10.2011 29 окт. 2011 сб 16:30
Шальке-04
3 : 1
Хоффенхайм
29.10.2011 29 окт. 2011 сб 16:30
Шальке-04
3
Хоффенхайм
1

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