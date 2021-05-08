Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Артем Дзюба
Лионель Месси
Криштиану Роналду
Эрлинг Браут Холанд
Месут Озил
Александр Кокорин
Сердар Азмун
Александр Головин
Квинси Промес
Ивица Олич
Федор Чалов
Россия
Мальта
США
Норвегия
Белоруссия
Австралия
Непал
Сан-Марино
Швеция
Китай
Нидерланды
Спартак
Манчестер Сити
ЦСКА
Ливерпуль
Краснодар
Барселона
Локомотив
Зенит
Реал
Тамбов
Ростов
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Главная
Футбол
Матч-Центр
Бундеслига
Хоффенхайм VS Шальке-04
Поделиться:
Хоффенхайм - Шальке-04: 08 мая 2021 смотреть онлайн
Хоффенхайм
Зинсхайм
-:-
Хоффенхайм - Шальке-04: 08 мая 2021 смотреть онлайн
Шальке-04
Гельзенкирхен
Бундеслига, 32 тур
Бундеслига,
32 тур
Германия
8 мая 2021, -:- МСК
8.05.2021, -:- МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Хоффенхайм
мин
1
Бауманн
Оливер Бауманн
22
Фогт
Кевин Фогт
28
Ричардс
Крис Ричардс
3
Кадержабек
Павел Кадержабек
30
Йон
Марко Йон
11
Гриллич
Флориан Гриллич
18
Самассеку
Диадай Самассеку
16
Руди
Себастьян Руди
14
Баумгартнер
Кристоф Баумгартнер
9
Бебу
Ильяс Бебу
27
Крамарич
Андрей Крамарич
Запасные
12
Пентке
Филипп Пентке
-
17
Сессеньон
Райан Сессеньон
-
38
Пош
Стефан Пош
-
32
Богард
Мелайро Богард
-
19
Бельфодиль
Исхак Бельфодиль
-
10
Даббур
Мунас Даббур
-
23
Адамян
Саркис Адамян
-
29
Сков
Роберт Сков
-
33
Рюттер
Жоржиньо Рюттер
-
Шальке-04
мин
23
Реннов
Фредерик Реннов
20
Колашинац
Сеад Колашинац
30
Мустафи
Шкодран Мустафи
31
Беккер
Тимо Беккер
33
Тиав
Малик Тиав
13
Вилльям
Вилльям
42
Чалханоглу
Керим Чалханоглу
9
Раман
Бенито Раман
6
Омар
Омар
8
Сердар
Суат Сердар
43
Хопп
Мэттью Хопп
Запасные
34
Лангер
Михаэль Лангер
-
17
Стамбули
Бенджамин Стамбули
-
24
Очипка
Бастиан Очипка
-
28
Шепф
Алессандро Шепф
-
25
Арит
Амин Арит
-
37
Мерджан
Левент Мерджан
-
40
Боздоган
Джан Боздоган
-
21
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
-
38
Mehmet-Can Aydin
Mehmet-Can Aydin
-
Прошлые матчи
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
17:30
Шальке-04
4 : 0
Хоффенхайм
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
17:30
Шальке-04
4
Хоффенхайм
0
07.03.2020
07 марта 2020
сб
17:30
Шальке-04
1 : 1
Хоффенхайм
07.03.2020
07 марта 2020
сб
17:30
Шальке-04
1
Хоффенхайм
1
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
19:00
Хоффенхайм
2 : 0
Шальке-04
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
19:00
Хоффенхайм
2
Шальке-04
0
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
21:30
Шальке-04
2 : 5
Хоффенхайм
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
21:30
Шальке-04
2
Хоффенхайм
5
01.12.2018
01 дек. 2018
сб
20:30
Хоффенхайм
1 : 1
Шальке-04
01.12.2018
01 дек. 2018
сб
20:30
Хоффенхайм
1
Шальке-04
1
17.02.2018
17 февр. 2018
сб
20:30
Шальке-04
2 : 1
Хоффенхайм
17.02.2018
17 февр. 2018
сб
20:30
Шальке-04
2
Хоффенхайм
1
23.09.2017
23 сент. 2017
сб
16:30
Хоффенхайм
2 : 0
Шальке-04
23.09.2017
23 сент. 2017
сб
16:30
Хоффенхайм
2
Шальке-04
0
26.02.2017
26 февр. 2017
вс
19:30
Шальке-04
1 : 1
Хоффенхайм
26.02.2017
26 февр. 2017
вс
19:30
Шальке-04
1
Хоффенхайм
1
25.09.2016
25 сент. 2016
вс
16:30
Хоффенхайм
2 : 1
Шальке-04
25.09.2016
25 сент. 2016
вс
16:30
Хоффенхайм
2
Шальке-04
1
14.05.2016
14 мая 2016
сб
16:30
Хоффенхайм
1 : 4
Шальке-04
14.05.2016
14 мая 2016
сб
16:30
Хоффенхайм
1
Шальке-04
4
18.12.2015
18 дек. 2015
пт
22:30
Шальке-04
1 : 0
Хоффенхайм
18.12.2015
18 дек. 2015
пт
22:30
Шальке-04
1
Хоффенхайм
0
07.03.2015
07 марта 2015
сб
17:30
Шальке-04
3 : 1
Хоффенхайм
07.03.2015
07 марта 2015
сб
17:30
Шальке-04
3
Хоффенхайм
1
04.10.2014
04 окт. 2014
сб
16:30
Хоффенхайм
2 : 1
Шальке-04
04.10.2014
04 окт. 2014
сб
16:30
Хоффенхайм
2
Шальке-04
1
08.03.2014
08 марта 2014
сб
17:30
Шальке-04
4 : 0
Хоффенхайм
08.03.2014
08 марта 2014
сб
17:30
Шальке-04
4
Хоффенхайм
0
03.12.2013
03 дек. 2013
вт
22:30
Шальке-04
1 : 3
Хоффенхайм
03.12.2013
03 дек. 2013
вт
22:30
Шальке-04
1
Хоффенхайм
3
28.09.2013
28 сент. 2013
сб
16:30
Хоффенхайм
3 : 3
Шальке-04
28.09.2013
28 сент. 2013
сб
16:30
Хоффенхайм
3
Шальке-04
3
30.03.2013
30 марта 2013
сб
17:30
Шальке-04
3 : 0
Хоффенхайм
30.03.2013
30 марта 2013
сб
17:30
Шальке-04
3
Хоффенхайм
0
03.11.2012
03 нояб. 2012
сб
17:30
Хоффенхайм
3 : 2
Шальке-04
03.11.2012
03 нояб. 2012
сб
17:30
Хоффенхайм
3
Шальке-04
2
01.04.2012
01 апр. 2012
вс
18:30
Хоффенхайм
1 : 1
Шальке-04
01.04.2012
01 апр. 2012
вс
18:30
Хоффенхайм
1
Шальке-04
1
29.10.2011
29 окт. 2011
сб
16:30
Шальке-04
3 : 1
Хоффенхайм
29.10.2011
29 окт. 2011
сб
16:30
Шальке-04
3
Хоффенхайм
1
Показать еще
Новости
«Ливерпуль» купил защитника из худшей обороны Германии. Он наказывался за плевок и считает главным кумиром жизни ван Дейка
#Озан Кабак
02 февраля, 13:10
Бум-возвращение Йовича. 28 минут в «Айнтрахте» – два гола (столько же забил за «Реал»)
#Лука Йович
17 января, 22:36
Тюрам из «Боруссии» М плюнул в лицо сопернику. Извинился и сказал, что случайно
#Маркус Тюрам
20 декабря 2020, 12:22
Новый тренер «Шальке» прогнозировал клубу 15-е место. Теперь говорит, что состав качественный
#Мануэль Баум
01 октября 2020, 11:40
Дерби «Боруссии» и «Шальке» – история про политику, войну и бедность. За много лет футболистов кусали собаки, а на поле появлялись львы
#Бундеслига
15 мая 2020, 20:15
#
Новости матча
«Шальке» не выигрывает девять матчей подряд. Сейчас клуб идет с 10 очками на последнем месте в Бундеслиге
06 марта, 10:05
«Ювентус» выкупил Маккенни у «Шальке». Цена трансфера – 18,5 млн евро
03 марта, 17:20
Граммозис – пятый тренер «Шальке» за этот сезон. Клуб идет последним в Бундеслиге
03 марта, 10:50
«Боруссия» крупно победила в дерби. У «Шальке» – 9 очков и последнее место, он не забивал с января
20 февраля, 22:34
Мустафи – игрок «Шальке». Это третий игрок, ушедший из «Арсенала» зимой на правах свободного агента
02 февраля, 10:09
«Ливерпуль» арендовал Кабака у «Шальке»
02 февраля, 01:07
Бывший игрок «Хоффенхайма» возобновил карьеру в молодежке команды. Он не играл с 2018-го
1
29 января, 11:37
1
37-летний Хунтелар вернулся в «Шальке», контракт – до конца сезона. Клуб идет последним в Бундеслиге
19 января, 20:55