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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Хегер 71
Раффаэл 79
Пукки 83
3:0
Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
Бундеслига, 27 тур
Бундеслига,
27 тур
Германия
30 марта 2013, 17:30 МСК
30.03.2013, 17:30 МСК
суббота
Феликc Брих
Феликc Брих
Главный Судья
Составы
Шальке-04
мин
0
Хильдебранд
Тимо Хильдебранд
90
0
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
0
Матип
Жоэль Матип
90
0
Колашинац
Сеад Колашинац
90
0
Учида
Ацуто Учида
90
0
Бастос
Мишел Бастос
63
0
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
90
0
Дракслер
Юлиан Дракслер
83
0
Хегер
Марко Хегер
71'
71'
90
0
Марика
Чиприан Марика
74
0
Фарфан
Джефферсон Фарфан
90
Запасные
0
Ферманн
Ральф Ферманн
0
Фукс
Кристиан Фукс
0
Барнетта
Транкильо Барнетта
0
Мориц
Кристоф Мориц
0
Майер
Макс Майер
0
Раффаэл
Раффаэл
79'
0
Пукки
Теему Пукки
83'
Хоффенхайм
мин
0
Гомес
Эурелью Гомес
90
0
Бек
Андреас Бек
90
0
Абрахам
Давид Абрахам
90
0
Вестергор
Янник Вестергор
90
0
Вайс
Тобиас Вайс
90
0
Джонсон
Фабиан Джонсон
74
0
Уильямс
Даниэль Уильямс
83
0
Окс
Патрик Окс
90
0
Фирмино
Роберто Фирмино
90
0
Фолланд
Кевин Фолланд
90
0
Хоселу
Хоселу
90
Запасные
0
Кастелс
Коэн Кастелс
0
Дельпьер
Маттье Дельпьер
0
Салихович
Сеяд Салихович
0
Усами
Такаши Усами
0
Шрёк
Штефан Шрёк
0
Де Камарго
Игор Де Камарго
0
Шипплок
Свен Шипплок