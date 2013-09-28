Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
Модест 16
Фирмино 48
Абрахам 61
3:3
Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Боатенг 3
Матип 13
Хегер 41
Бундеслига, 7 тур

Бундеслига,

7 тур

Германия
28 сент. 2013, 16:30 МСК
28.09.2013, 16:30 МСК
суббота
Даниэль Зиберт
Даниэль Зиберт
Главный Судья
Составы
Хоффенхайм
мин
0
Кастелс
Коэн Кастелс
90
0
Бек
Андреас Бек
90
0
Абрахам
Давид Абрахам
61'
61'
90
0
Вестергор
Янник Вестергор
90
0
Салихович
Сеяд Салихович
46
0
Эльюнусси
Тарик Эльюнусси
90
0
Полански
Юджен Полански
90
0
Джонсон
Фабиан Джонсон
70
0
Модест
Антони Модест
16'
16'
88
0
Фирмино
Роберто Фирмино
48'
48'
90
0
Фолланд
Кевин Фолланд
90
Запасные
0
Граль
Йенс Граль
0
Тескер
Штефан Тескер
0
Штробль
Тобиас Штробль
0
Зюле
Никлас Зюле
0
Руди
Себастьян Руди
0
Хердлинг
Кай Хердлинг
0
Шипплок
Свен Шипплок
Шальке-04
мин
0
Хильдебранд
Тимо Хильдебранд
90
0
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
0
Аого
Деннис Аого
90
0
Матип
Жоэль Матип
13'
13'
90
0
Учида
Ацуто Учида
90
0
Джонс
Джермейн Джонс
86
0
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
3'
3'
90
0
Клеменс
Кристиан Клеменс
62
0
Хегер
Марко Хегер
41'
41'
90
0
Майер
Макс Майер
78
0
Фарфан
Джефферсон Фарфан
90
Запасные
0
Уннершталь
Ларс Уннершталь
0
Сантана
Фелипе Сантана
0
Хогланд
Тим Хогланд
0
Колашинац
Сеад Колашинац
0
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
0
Горецка
Леон Горецка
0
Салаи
Адам Салаи