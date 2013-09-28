Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Ромелу Лукаку
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Ирландия
Англия
Кения
США
Белоруссия
Канада
Косово
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
Ахмат
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
Модест 16
Фирмино 48
Абрахам 61
3:3
Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Боатенг 3
Матип 13
Хегер 41
Бундеслига, 7 тур
Бундеслига,
7 тур
Германия
28 сент. 2013, 16:30 МСК
28.09.2013, 16:30 МСК
суббота
Даниэль Зиберт
Даниэль Зиберт
Главный Судья
Составы
Хоффенхайм
мин
0
Кастелс
Коэн Кастелс
90
0
Бек
Андреас Бек
90
0
Абрахам
Давид Абрахам
61'
61'
90
0
Вестергор
Янник Вестергор
90
0
Салихович
Сеяд Салихович
46
0
Эльюнусси
Тарик Эльюнусси
90
0
Полански
Юджен Полански
90
0
Джонсон
Фабиан Джонсон
70
0
Модест
Антони Модест
16'
16'
88
0
Фирмино
Роберто Фирмино
48'
48'
90
0
Фолланд
Кевин Фолланд
90
Запасные
0
Граль
Йенс Граль
0
Тескер
Штефан Тескер
0
Штробль
Тобиас Штробль
0
Зюле
Никлас Зюле
0
Руди
Себастьян Руди
0
Хердлинг
Кай Хердлинг
0
Шипплок
Свен Шипплок
Шальке-04
мин
0
Хильдебранд
Тимо Хильдебранд
90
0
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
0
Аого
Деннис Аого
90
0
Матип
Жоэль Матип
13'
13'
90
0
Учида
Ацуто Учида
90
0
Джонс
Джермейн Джонс
86
0
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
3'
3'
90
0
Клеменс
Кристиан Клеменс
62
0
Хегер
Марко Хегер
41'
41'
90
0
Майер
Макс Майер
78
0
Фарфан
Джефферсон Фарфан
90
Запасные
0
Уннершталь
Ларс Уннершталь
0
Сантана
Фелипе Сантана
0
Хогланд
Тим Хогланд
0
Колашинац
Сеад Колашинац
0
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
0
Горецка
Леон Горецка
0
Салаи
Адам Салаи