Рома - Интер: 07 мая 2023 смотреть онлайн
Рома
Рим
-:-

Рома - Интер: 07 мая 2023 смотреть онлайн

Интер
Милан
Серия А, 34 тур

Серия А,

Италия
7 мая 2023, -:- МСК
7.05.2023, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи

23.04.2022 23 апр. 2022 сб 19:00
Интер
3 : 1
Рома
23.04.2022 23 апр. 2022 сб 19:00
Интер
3
Рома
1
08.02.2022 08 февр. 2022 вт 23:00
Интер
2 : 0
Рома
08.02.2022 08 февр. 2022 вт 23:00
Интер
2
Рома
0
04.12.2021 04 дек. 2021 сб 20:00
Рома
0 : 3
Интер
04.12.2021 04 дек. 2021 сб 20:00
Рома
0
Интер
3
12.05.2021 12 мая 2021 ср 21:45
Интер
3 : 1
Рома
12.05.2021 12 мая 2021 ср 21:45
Интер
3
Рома
1
10.01.2021 10 янв. 2021 вс 14:30
Рома
2 : 2
Интер
10.01.2021 10 янв. 2021 вс 14:30
Рома
2
Интер
2
19.07.2020 19 июля 2020 вс 22:45
Рома
2 : 2
Интер
19.07.2020 19 июля 2020 вс 22:45
Рома
2
Интер
2
06.12.2019 06 дек. 2019 пт 22:45
Интер
0 : 0
Рома
06.12.2019 06 дек. 2019 пт 22:45
Интер
0
Рома
0
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 21:30
Интер
1 : 1
Рома
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 21:30
Интер
1
Рома
1
02.12.2018 02 дек. 2018 вс 22:30
Рома
2 : 2
Интер
02.12.2018 02 дек. 2018 вс 22:30
Рома
2
Интер
2
21.01.2018 21 янв. 2018 вс 22:45
Интер
1 : 1
Рома
21.01.2018 21 янв. 2018 вс 22:45
Интер
1
Рома
1
26.08.2017 26 авг. 2017 сб 21:45
Рома
1 : 3
Интер
26.08.2017 26 авг. 2017 сб 21:45
Рома
1
Интер
3
26.02.2017 26 февр. 2017 вс 22:45
Интер
1 : 3
Рома
26.02.2017 26 февр. 2017 вс 22:45
Интер
1
Рома
3
02.10.2016 02 окт. 2016 вс 21:45
Рома
2 : 1
Интер
02.10.2016 02 окт. 2016 вс 21:45
Рома
2
Интер
1
19.03.2016 19 марта 2016 сб 22:45
Рома
1 : 1
Интер
19.03.2016 19 марта 2016 сб 22:45
Рома
1
Интер
1
31.10.2015 31 окт. 2015 сб 22:45
Интер
1 : 0
Рома
31.10.2015 31 окт. 2015 сб 22:45
Интер
1
Рома
0
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 21:45
Интер
2 : 1
Рома
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 21:45
Интер
2
Рома
1
30.11.2014 30 нояб. 2014 вс 22:45
Рома
4 : 2
Интер
30.11.2014 30 нояб. 2014 вс 22:45
Рома
4
Интер
2
01.03.2014 01 марта 2014 сб 22:45
Рома
0 : 0
Интер
01.03.2014 01 марта 2014 сб 22:45
Рома
0
Интер
0
05.10.2013 05 окт. 2013 сб 21:45
Интер
0 : 3
Рома
05.10.2013 05 окт. 2013 сб 21:45
Интер
0
Рома
3
17.04.2013 17 апр. 2013 ср 21:45
Интер
2 : 3
Рома
17.04.2013 17 апр. 2013 ср 21:45
Интер
2
Рома
3

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