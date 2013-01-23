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Кубок Италии
Рома VS Интер
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Рома - Интер: 23 января 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Рома
Рим
2:1
Первый матч 3:2
Рома - Интер: 23 января 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Интер
Милан
Кубок Италии, 1/2 финала
Кубок Италии,
1/2 финала
Италия
23 янв. 2013, 22:45 МСК
23.01.2013, 22:45 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Рома
мин
9
Джеко
Эдин Джеко
13
Лопес
Пау Лопес
31
Перес
Карлес Перес
11
Коларов
Александар Коларов
6
Смоллинг
Крис Смоллинг
23
Манчини
Джанлука Манчини
77
Мхитарян
Генрих Мхитарян
4
Кристанте
Бриан Кристанте
37
Спинаццола
Леонардо Спинаццола
21
Верету
Жордан Верету
99
Клюйверт
Джастин Клюйверт
Запасные
63
Фузато
Даниэль Фузато
-
20
Фасио
Федерико Фасио
-
18
Сантон
Давиде Сантон
-
17
Ундер
Дженгиз Ундер
-
14
Вильяр
Гонсало Вильяр
-
19
Калинич
Никола Калинич
-
Интер
мин
15
Янг
Эшли Янг
1
Ханданович
Самир Ханданович
87
Кандрева
Антонио Кандрева
9
Лукаку
Ромелу Лукаку
6
де Врей
Стефан де Врей
77
Брозович
Марсело Брозович
8
Весино
Матиас Весино
18
Барелла
Николо Барелла
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
95
Бастони
Алессандро Бастони
10
Мартинес
Лаутаро Мартинес
Запасные
27
Паделли
Даниэле Паделли
-
46
Берни
Томмазо Берни
-
2
Годин
Диего Годин
-
13
Раноккия
Андреа Раноккия
-
3
Бираги
Кристиано Бираги
-
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
-
20
Валеро
Борха Валеро
-
18
Асамоа
Квадво Асамоа
-
24
Эриксен
Кристиан Эриксен
-
5
Гальярдини
Роберто Гальярдини
-
11
Санчес
Алексис Санчес
-
30
Эспозито
Себастьяно Эспозито
-
События
Матч окончен 2:1
Прошлые матчи
10.01.2021
10 янв. 2021
вс
14:30
Рома
2 : 2
Интер
10.01.2021
10 янв. 2021
вс
14:30
Рома
2
Интер
2
19.07.2020
19 июля 2020
вс
22:45
Рома
2 : 2
Интер
19.07.2020
19 июля 2020
вс
22:45
Рома
2
Интер
2
06.12.2019
06 дек. 2019
пт
22:45
Интер
0 : 0
Рома
06.12.2019
06 дек. 2019
пт
22:45
Интер
0
Рома
0
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
21:30
Интер
1 : 1
Рома
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
21:30
Интер
1
Рома
1
02.12.2018
02 дек. 2018
вс
22:30
Рома
2 : 2
Интер
02.12.2018
02 дек. 2018
вс
22:30
Рома
2
Интер
2
21.01.2018
21 янв. 2018
вс
22:45
Интер
1 : 1
Рома
21.01.2018
21 янв. 2018
вс
22:45
Интер
1
Рома
1
26.08.2017
26 авг. 2017
сб
21:45
Рома
1 : 3
Интер
26.08.2017
26 авг. 2017
сб
21:45
Рома
1
Интер
3
26.02.2017
26 февр. 2017
вс
22:45
Интер
1 : 3
Рома
26.02.2017
26 февр. 2017
вс
22:45
Интер
1
Рома
3
02.10.2016
02 окт. 2016
вс
21:45
Рома
2 : 1
Интер
02.10.2016
02 окт. 2016
вс
21:45
Рома
2
Интер
1
19.03.2016
19 марта 2016
сб
22:45
Рома
1 : 1
Интер
19.03.2016
19 марта 2016
сб
22:45
Рома
1
Интер
1
31.10.2015
31 окт. 2015
сб
22:45
Интер
1 : 0
Рома
31.10.2015
31 окт. 2015
сб
22:45
Интер
1
Рома
0
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
21:45
Интер
2 : 1
Рома
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
21:45
Интер
2
Рома
1
30.11.2014
30 нояб. 2014
вс
22:45
Рома
4 : 2
Интер
30.11.2014
30 нояб. 2014
вс
22:45
Рома
4
Интер
2
01.03.2014
01 марта 2014
сб
22:45
Рома
0 : 0
Интер
01.03.2014
01 марта 2014
сб
22:45
Рома
0
Интер
0
05.10.2013
05 окт. 2013
сб
21:45
Интер
0 : 3
Рома
05.10.2013
05 окт. 2013
сб
21:45
Интер
0
Рома
3
17.04.2013
17 апр. 2013
ср
21:45
Интер
2 : 3
Рома
17.04.2013
17 апр. 2013
ср
21:45
Интер
2
Рома
3
23.01.2013
23 янв. 2013
ср
22:45
Рома
2 : 1
Интер
23.01.2013
23 янв. 2013
ср
22:45
Рома
2
Интер
1
20.01.2013
20 янв. 2013
вс
22:45
Рома
1 : 1
Интер
20.01.2013
20 янв. 2013
вс
22:45
Рома
1
Интер
1
02.09.2012
02 сент. 2012
вс
21:45
Интер
1 : 3
Рома
02.09.2012
02 сент. 2012
вс
21:45
Интер
1
Рома
3
05.02.2012
05 февр. 2012
вс
17:00
Рома
4 : 0
Интер
05.02.2012
05 февр. 2012
вс
17:00
Рома
4
Интер
0
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Новости
Конте показал средний палец боссам «Ювентуса». Получил ответ: «Заткнись, мудак». Они поругались из-за его ухода
#Антонио Конте
10 февраля, 14:04
Все трансферы последнего дня. «Ливерпуль» получил двух защитников, Хедира перешел в «Герту», в «Аталанте» – новый украинец
#Сами Хедира
02 февраля, 02:35
В «Роме» опять какая-то хрень. То технарь из-за незнания правил, то бойкот тренировки, то ссора Джеко и тренера 💩
#Рома
29 января, 22:05
Златан не просто так сказал Лукаку про вуду. Это байка владельца «Эвертона»: якобы Лукаку ушел после совета колдуна
#Ромелу Лукаку
27 января, 18:15
Златан сцепился с Лукаку и удалился в дерби. Раньше – троллил его в «МЮ» и предлагал деньги за прием мяча
#Златан Ибрагимович
27 января, 00:55
#
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«Гранада» – «Манчестер Юнайтед», «Аякс» – «Рома» и другие пары четвертьфинала Лиги Европы
19 марта, 15:10
У «Интера» четыре игрока заразились коронавирусом, матч против «Сассуоло» не состоится
18 марта, 17:13
Все результаты первых матчей 1/8 финала Лиги Европы
12 марта, 01:08
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12 марта, 00:57
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09 марта, 00:39
Лукаку забил в рекордном пятом миланском дерби подряд
21 февраля, 19:19
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