Рома - Интер: 23 января 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Рома
Рим
2:1
Первый матч 3:2

Рома - Интер: 23 января 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Интер
Милан
Кубок Италии, 1/2 финала

Кубок Италии,

1/2 финала

Италия
23 янв. 2013, 22:45 МСК
23.01.2013, 22:45 МСК
среда
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События
Прошлые матчи
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Прогнозы

Предварительный состав

Рома
мин
9
Джеко
Эдин Джеко
13
Лопес
Пау Лопес
31
Перес
Карлес Перес
11
Коларов
Александар Коларов
6
Смоллинг
Крис Смоллинг
23
Манчини
Джанлука Манчини
77
Мхитарян
Генрих Мхитарян
4
Кристанте
Бриан Кристанте
37
Спинаццола
Леонардо Спинаццола
21
Верету
Жордан Верету
99
Клюйверт
Джастин Клюйверт
Запасные
63
Фузато
Даниэль Фузато
-
20
Фасио
Федерико Фасио
-
18
Сантон
Давиде Сантон
-
17
Ундер
Дженгиз Ундер
-
14
Вильяр
Гонсало Вильяр
-
19
Калинич
Никола Калинич
-
Интер
мин
15
Янг
Эшли Янг
1
Ханданович
Самир Ханданович
87
Кандрева
Антонио Кандрева
9
Лукаку
Ромелу Лукаку
6
де Врей
Стефан де Врей
77
Брозович
Марсело Брозович
8
Весино
Матиас Весино
18
Барелла
Николо Барелла
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
95
Бастони
Алессандро Бастони
10
Мартинес
Лаутаро Мартинес
Запасные
27
Паделли
Даниэле Паделли
-
46
Берни
Томмазо Берни
-
2
Годин
Диего Годин
-
13
Раноккия
Андреа Раноккия
-
3
Бираги
Кристиано Бираги
-
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
-
20
Валеро
Борха Валеро
-
18
Асамоа
Квадво Асамоа
-
24
Эриксен
Кристиан Эриксен
-
5
Гальярдини
Роберто Гальярдини
-
11
Санчес
Алексис Санчес
-
30
Эспозито
Себастьяно Эспозито
-

События

Матч окончен 2:1

Прошлые матчи

10.01.2021 10 янв. 2021 вс 14:30
Рома
2 : 2
Интер
10.01.2021 10 янв. 2021 вс 14:30
Рома
2
Интер
2
19.07.2020 19 июля 2020 вс 22:45
Рома
2 : 2
Интер
19.07.2020 19 июля 2020 вс 22:45
Рома
2
Интер
2
06.12.2019 06 дек. 2019 пт 22:45
Интер
0 : 0
Рома
06.12.2019 06 дек. 2019 пт 22:45
Интер
0
Рома
0
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 21:30
Интер
1 : 1
Рома
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 21:30
Интер
1
Рома
1
02.12.2018 02 дек. 2018 вс 22:30
Рома
2 : 2
Интер
02.12.2018 02 дек. 2018 вс 22:30
Рома
2
Интер
2
21.01.2018 21 янв. 2018 вс 22:45
Интер
1 : 1
Рома
21.01.2018 21 янв. 2018 вс 22:45
Интер
1
Рома
1
26.08.2017 26 авг. 2017 сб 21:45
Рома
1 : 3
Интер
26.08.2017 26 авг. 2017 сб 21:45
Рома
1
Интер
3
26.02.2017 26 февр. 2017 вс 22:45
Интер
1 : 3
Рома
26.02.2017 26 февр. 2017 вс 22:45
Интер
1
Рома
3
02.10.2016 02 окт. 2016 вс 21:45
Рома
2 : 1
Интер
02.10.2016 02 окт. 2016 вс 21:45
Рома
2
Интер
1
19.03.2016 19 марта 2016 сб 22:45
Рома
1 : 1
Интер
19.03.2016 19 марта 2016 сб 22:45
Рома
1
Интер
1
31.10.2015 31 окт. 2015 сб 22:45
Интер
1 : 0
Рома
31.10.2015 31 окт. 2015 сб 22:45
Интер
1
Рома
0
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 21:45
Интер
2 : 1
Рома
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 21:45
Интер
2
Рома
1
30.11.2014 30 нояб. 2014 вс 22:45
Рома
4 : 2
Интер
30.11.2014 30 нояб. 2014 вс 22:45
Рома
4
Интер
2
01.03.2014 01 марта 2014 сб 22:45
Рома
0 : 0
Интер
01.03.2014 01 марта 2014 сб 22:45
Рома
0
Интер
0
05.10.2013 05 окт. 2013 сб 21:45
Интер
0 : 3
Рома
05.10.2013 05 окт. 2013 сб 21:45
Интер
0
Рома
3
17.04.2013 17 апр. 2013 ср 21:45
Интер
2 : 3
Рома
17.04.2013 17 апр. 2013 ср 21:45
Интер
2
Рома
3
23.01.2013 23 янв. 2013 ср 22:45
Рома
2 : 1
Интер
23.01.2013 23 янв. 2013 ср 22:45
Рома
2
Интер
1
20.01.2013 20 янв. 2013 вс 22:45
Рома
1 : 1
Интер
20.01.2013 20 янв. 2013 вс 22:45
Рома
1
Интер
1
02.09.2012 02 сент. 2012 вс 21:45
Интер
1 : 3
Рома
02.09.2012 02 сент. 2012 вс 21:45
Интер
1
Рома
3
05.02.2012 05 февр. 2012 вс 17:00
Рома
4 : 0
Интер
05.02.2012 05 февр. 2012 вс 17:00
Рома
4
Интер
0

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