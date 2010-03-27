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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Рома
Рим
Де Росси 18
Тони 75
2:1
Матч завершен
Интер
Милан
Милито 69
Серия А, 31 тур
Серия А,
31 тур
Италия
27 марта 2010, 20:00 МСК
27.03.2010, 20:00 МСК
суббота
Составы
Рома
мин
0
Сержио
Жулио Сержио
90
0
Риисе
Йон-Арне Риисе
90
0
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
0
Жуан
Жуан
90
0
Кассетти
Марко Кассетти
90
0
Де Росси
Даниэле Де Росси
18'
18'
77
0
Перротта
Симоне Перротта
90
0
Писарро
Давид Писарро
90
0
Менез
Жереми Менез
70
0
Тони
Лука Тони
75'
75'
90
0
Вучинич
Мирко Вучинич
86
Запасные
0
Дони
Дони
0
Мексес
Филипп Мексес
0
Тонетто
Макс Тонетто
0
Таддеи
Родриго Таддеи
0
Бриги
Маттео Бриги
0
Баптиста
Жулио Баптиста
0
Тотти
Франческо Тотти
Интер
мин
0
Сезар
Жулио Сезар
90
0
Дзанетти
Хавьер Дзанетти
90
0
Лусио
Лусио
90
0
Самуэль
Вальтер Самуэль
90
0
Майкон
Майкон
90
0
Мотта
Тиаго Мотта
78
0
Камбьяссо
Эстебан Камбьяссо
90
0
Снейдер
Уэсли Снейдер
90
0
Станкович
Деян Станкович
59
0
Это'О
Самуэль Это'О
90
0
Милито
Диего Милито
69'
69'
90
Запасные
0
Тольдо
Франческо Тольдо
0
Киву
Кристиан Киву
0
Кордоба
Иван Кордоба
0
Матерацци
Марко Матерацци
0
Мунтари
Салли Мунтари
0
Куарежма
Рикарду Куарежма
0
Пандев
Горан Пандев