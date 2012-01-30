Матч завершен
Осасуна
Памплона
0:1
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Годин 40
Примера, 21 тур

Примера,

21 тур

Испания
30 янв. 2012, 22:59 МСК
30.01.2012, 22:59 МСК
понедельник
Составы
Осасуна
мин
0
Андрес
Андрес
90
0
Сатрустеги
Энеко Сатрустеги
77
0
Фланьо
Мигель Фланьо
90
0
Серхио
Серхио
90
0
Бертран
Марк Бертран
90
0
Лама
Ролан Лама
90
0
Некунам
Джавад Некунам
90
0
Пуньяль
Франциско Пуньяль
88
0
Сехудо
Альваро Сехудо
63
0
Гарсия
Рауль Гарсия
90
0
Лекич
Деян Лекич
90
Запасные
0
Риесго
Асьер Риесго
0
Дамиа
Абелья Дамиа
0
Кальеха
Хавьер Кальеха
0
Лоло
Лоло
0
Тимор
Давид Тимор
0
Анунсиатта
Хавьер Фернандес Анунсиатта
0
Нино
Нино
Атлетико
мин
0
Куртуа
Тибо Куртуа
90
0
Луис
Филипе Луис
79
0
Годин
Диего Годин
40'
40'
90
0
Миранда
Жоао Миранда
90
0
Хуанфран
Хуанфран
90
0
Тиагу
Тиагу
90
0
Туран
Арда Туран
87
0
Суарес
Марио Суарес
90
0
Коке
Коке
81
0
Адриан
Адриан
90
0
Фалькао
Радамель Фалькао
90
Запасные
0
Асенхо
Серхио Асенхо
0
Переа
Луис Переа
0
Домингес
Альваро Домингес
0
Ассунсао
Пауло Ассунсао
0
Сальвио
Эдуардо Сальвио
0
Пицци
Пицци