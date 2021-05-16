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Атлетико VS Осасуна
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Атлетико - Осасуна: 16 мая 2021 смотреть онлайн
Атлетико
Мадрид
-:-
Атлетико - Осасуна: 16 мая 2021 смотреть онлайн
Осасуна
Памплона
Примера, 37 тур
Примера,
37 тур
Испания
16 мая 2021, -:- МСК
16.05.2021, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Атлетико
мин
13
Облак
Ян Облак
15
Савич
Стефан Савич
2
Хименес
Хосе-Мария Хименес
22
Эрмосо
Марио Эрмосо
23
Триппьер
Киран Триппьер
21
Феррейра-Карраско
Янник Феррейра-Карраско
6
Коке
Коке
8
Ньигес
Сауль Ньигес
9
Суарес
Луис Суарес
10
Корреа
Анхель Корреа
14
Льоренте
Маркос Льоренте
Запасные
1
Грбич
Иво Грбич
-
12
Лоди
Ренан Лоди
-
24
Врсалько
Шиме Врсалько
-
4
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
-
16
Эррера
Эктор Эррера
-
20
Витоло
Витоло
-
11
Лемар
Тома Лемар
-
5
Торрейра
Лукас Торрейра
-
19
Дембеле
Мусса Дембеле
-
7
Фелиш
Жоау Фелиш
-
Осасуна
мин
25
Перес
Хуан Перес
3
Крус
Хуан Крус
5
Гарсия
Давид Гарсия
23
Эрнандес
Аридан Эрнандес
2
Видаль
Игнасио Видаль
7
Джони
Джони
24
Торро
Лукас Торро
8
Брашанац
Дарко Брашанац
27
Монкайола
Хон Монкайола
11
Барха
Энрике Барха
16
Кальери
Хонатан Кальери
Запасные
26
Альварес
Иньяки Альварес
-
6
Ойер
Ойер
-
4
Гарсия
Унаи Гарсия
-
39
Санчес
Мануэль Санчес
-
10
Торрес
Роберто Торрес
-
14
Гарсия
Рубен Гарсия
-
28
Мартинес
Хави Мартинес
-
20
Адриан
Адриан
-
17
Будимир
Анте Будимир
-
9
Авила
Луис Авила
-
19
Гальего
Энрик Гальего
-
15
Jonas Ramalho
Jonas Ramalho
-
Прошлые матчи
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
20:30
Осасуна
1 : 3
Атлетико
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
20:30
Осасуна
1
Атлетико
3
17.06.2020
17 июня 2020
ср
23:00
Осасуна
0 : 5
Атлетико
17.06.2020
17 июня 2020
ср
23:00
Осасуна
0
Атлетико
5
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
23:00
Атлетико
2 : 0
Осасуна
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
23:00
Атлетико
2
Осасуна
0
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
19:30
Атлетико
3 : 0
Осасуна
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
19:30
Атлетико
3
Осасуна
0
27.11.2016
27 нояб. 2016
вс
18:15
Осасуна
0 : 3
Атлетико
27.11.2016
27 нояб. 2016
вс
18:15
Осасуна
0
Атлетико
3
23.02.2014
23 февр. 2014
вс
22:59
Осасуна
3 : 0
Атлетико
23.02.2014
23 февр. 2014
вс
22:59
Осасуна
3
Атлетико
0
24.09.2013
24 сент. 2013
вт
22:59
Атлетико
2 : 1
Осасуна
24.09.2013
24 сент. 2013
вт
22:59
Атлетико
2
Осасуна
1
17.03.2013
17 марта 2013
вс
21:00
Осасуна
0 : 2
Атлетико
17.03.2013
17 марта 2013
вс
21:00
Осасуна
0
Атлетико
2
28.10.2012
28 окт. 2012
вс
21:45
Атлетико
3 : 1
Осасуна
28.10.2012
28 окт. 2012
вс
21:45
Атлетико
3
Осасуна
1
30.01.2012
30 янв. 2012
пн
22:59
Осасуна
0 : 1
Атлетико
30.01.2012
30 янв. 2012
пн
22:59
Осасуна
0
Атлетико
1
28.08.2011
28 авг. 2011
вс
13:00
Атлетико
0 : 0
Осасуна
28.08.2011
28 авг. 2011
вс
13:00
Атлетико
0
Осасуна
0
03.04.2011
03 апр. 2011
вс
22:00
Осасуна
2 : 3
Атлетико
03.04.2011
03 апр. 2011
вс
22:00
Осасуна
2
Атлетико
3
13.11.2010
13 нояб. 2010
сб
22:00
Атлетико
3 : 0
Осасуна
13.11.2010
13 нояб. 2010
сб
22:00
Атлетико
3
Осасуна
0
15.03.2010
15 марта 2010
пн
23:00
Атлетико
1 : 0
Осасуна
15.03.2010
15 марта 2010
пн
23:00
Атлетико
1
Осасуна
0
18.10.2009
18 окт. 2009
вс
22:00
Осасуна
3 : 0
Атлетико
18.10.2009
18 окт. 2009
вс
22:00
Осасуна
3
Атлетико
0
05.04.2009
05 апр. 2009
вс
18:00
Атлетико
2 : 4
Осасуна
05.04.2009
05 апр. 2009
вс
18:00
Атлетико
2
Осасуна
4
09.11.2008
09 нояб. 2008
вс
19:00
Осасуна
0 : 0
Атлетико
09.11.2008
09 нояб. 2008
вс
19:00
Осасуна
0
Атлетико
0
24.02.2008
24 февр. 2008
вс
19:00
Осасуна
3 : 1
Атлетико
24.02.2008
24 февр. 2008
вс
19:00
Осасуна
3
Атлетико
1
30.09.2007
30 сент. 2007
вс
18:00
Атлетико
2 : 0
Осасуна
30.09.2007
30 сент. 2007
вс
18:00
Атлетико
2
Осасуна
0
Новости
Все, Симеоне совсем не успевает за развитием футбола. Его идеи больше не работают в ЛЧ
#Диего Симеоне
18 марта, 03:30
У «Атлетико» провалились все, кто ругался с Рюдигером: один рано заменился, второй – удалился, третий – привез гол
#Антонио Рюдигер
18 марта, 02:31
«Челси» изящно уничтожил «Атлетико»: все голы – искусство пластики, красота на скорости или убийственное касание
#Челси
18 марта, 01:50
💥 Жиру снова сделал магию: забил через себя и прибил «Атлетико»
1
#Оливье Жиру
24 февраля, 01:10
1
Все трансферы последнего дня. Кавани в «МЮ», «Юве» забрал Кьезу, «Бавария» вернула Косту
#АПЛ
06 октября 2020, 01:52
#
Новости матча
«Челси» выбил «Атлетико» из Лиги чемпионов и впервые с 2014 года вышел в четвертьфинал
18 марта, 00:53
Суарес не забил в 25-м выездном матче Лиги чемпионов подряд. Последний гостевой гол был в 2015 году
18 марта, 00:38
Прогноз на матч «Челси» – «Атлетико», 17 марта 2021 года. Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов
17 марта, 20:16
Где смотреть матч «Челси» – «Атлетико», 17 марта 2021 года: во сколько прямая трансляция матча Лиги чемпионов
17 марта, 20:14
Симеоне – рекордсмен «Атлетико» по количеству побед
10 марта, 23:15
«Атлетико» впервые проиграл домашний матч в плей-офф Лиги чемпионов при Симеоне
24 февраля, 01:28
«Атлетико» проиграл «Челси» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
24 февраля, 00:54
Прогноз на матч «Атлетико» – «Челси»
23 февраля, 11:18