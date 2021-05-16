Атлетико - Осасуна: 16 мая 2021 смотреть онлайн

Атлетико
Мадрид
-:-

Атлетико - Осасуна: 16 мая 2021 смотреть онлайн

Осасуна
Памплона
Примера, 37 тур

Примера,

37 тур

Испания
16 мая 2021, -:- МСК
16.05.2021, -:- МСК
воскресенье
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События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Атлетико
мин
13
Облак
Ян Облак
15
Савич
Стефан Савич
2
Хименес
Хосе-Мария Хименес
22
Эрмосо
Марио Эрмосо
23
Триппьер
Киран Триппьер
21
Феррейра-Карраско
Янник Феррейра-Карраско
6
Коке
Коке
8
Ньигес
Сауль Ньигес
9
Суарес
Луис Суарес
10
Корреа
Анхель Корреа
14
Льоренте
Маркос Льоренте
Запасные
1
Грбич
Иво Грбич
-
12
Лоди
Ренан Лоди
-
24
Врсалько
Шиме Врсалько
-
4
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
-
16
Эррера
Эктор Эррера
-
20
Витоло
Витоло
-
11
Лемар
Тома Лемар
-
5
Торрейра
Лукас Торрейра
-
19
Дембеле
Мусса Дембеле
-
7
Фелиш
Жоау Фелиш
-
Осасуна
мин
25
Перес
Хуан Перес
3
Крус
Хуан Крус
5
Гарсия
Давид Гарсия
23
Эрнандес
Аридан Эрнандес
2
Видаль
Игнасио Видаль
7
Джони
Джони
24
Торро
Лукас Торро
8
Брашанац
Дарко Брашанац
27
Монкайола
Хон Монкайола
11
Барха
Энрике Барха
16
Кальери
Хонатан Кальери
Запасные
26
Альварес
Иньяки Альварес
-
6
Ойер
Ойер
-
4
Гарсия
Унаи Гарсия
-
39
Санчес
Мануэль Санчес
-
10
Торрес
Роберто Торрес
-
14
Гарсия
Рубен Гарсия
-
28
Мартинес
Хави Мартинес
-
20
Адриан
Адриан
-
17
Будимир
Анте Будимир
-
9
Авила
Луис Авила
-
19
Гальего
Энрик Гальего
-
15
Jonas Ramalho
Jonas Ramalho
-

Прошлые матчи

31.10.2020 31 окт. 2020 сб 20:30
Осасуна
1 : 3
Атлетико
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 20:30
Осасуна
1
Атлетико
3
17.06.2020 17 июня 2020 ср 23:00
Осасуна
0 : 5
Атлетико
17.06.2020 17 июня 2020 ср 23:00
Осасуна
0
Атлетико
5
14.12.2019 14 дек. 2019 сб 23:00
Атлетико
2 : 0
Осасуна
14.12.2019 14 дек. 2019 сб 23:00
Атлетико
2
Осасуна
0
15.04.2017 15 апр. 2017 сб 19:30
Атлетико
3 : 0
Осасуна
15.04.2017 15 апр. 2017 сб 19:30
Атлетико
3
Осасуна
0
27.11.2016 27 нояб. 2016 вс 18:15
Осасуна
0 : 3
Атлетико
27.11.2016 27 нояб. 2016 вс 18:15
Осасуна
0
Атлетико
3
23.02.2014 23 февр. 2014 вс 22:59
Осасуна
3 : 0
Атлетико
23.02.2014 23 февр. 2014 вс 22:59
Осасуна
3
Атлетико
0
24.09.2013 24 сент. 2013 вт 22:59
Атлетико
2 : 1
Осасуна
24.09.2013 24 сент. 2013 вт 22:59
Атлетико
2
Осасуна
1
17.03.2013 17 марта 2013 вс 21:00
Осасуна
0 : 2
Атлетико
17.03.2013 17 марта 2013 вс 21:00
Осасуна
0
Атлетико
2
28.10.2012 28 окт. 2012 вс 21:45
Атлетико
3 : 1
Осасуна
28.10.2012 28 окт. 2012 вс 21:45
Атлетико
3
Осасуна
1
30.01.2012 30 янв. 2012 пн 22:59
Осасуна
0 : 1
Атлетико
30.01.2012 30 янв. 2012 пн 22:59
Осасуна
0
Атлетико
1
28.08.2011 28 авг. 2011 вс 13:00
Атлетико
0 : 0
Осасуна
28.08.2011 28 авг. 2011 вс 13:00
Атлетико
0
Осасуна
0
03.04.2011 03 апр. 2011 вс 22:00
Осасуна
2 : 3
Атлетико
03.04.2011 03 апр. 2011 вс 22:00
Осасуна
2
Атлетико
3
13.11.2010 13 нояб. 2010 сб 22:00
Атлетико
3 : 0
Осасуна
13.11.2010 13 нояб. 2010 сб 22:00
Атлетико
3
Осасуна
0
15.03.2010 15 марта 2010 пн 23:00
Атлетико
1 : 0
Осасуна
15.03.2010 15 марта 2010 пн 23:00
Атлетико
1
Осасуна
0
18.10.2009 18 окт. 2009 вс 22:00
Осасуна
3 : 0
Атлетико
18.10.2009 18 окт. 2009 вс 22:00
Осасуна
3
Атлетико
0
05.04.2009 05 апр. 2009 вс 18:00
Атлетико
2 : 4
Осасуна
05.04.2009 05 апр. 2009 вс 18:00
Атлетико
2
Осасуна
4
09.11.2008 09 нояб. 2008 вс 19:00
Осасуна
0 : 0
Атлетико
09.11.2008 09 нояб. 2008 вс 19:00
Осасуна
0
Атлетико
0
24.02.2008 24 февр. 2008 вс 19:00
Осасуна
3 : 1
Атлетико
24.02.2008 24 февр. 2008 вс 19:00
Осасуна
3
Атлетико
1
30.09.2007 30 сент. 2007 вс 18:00
Атлетико
2 : 0
Осасуна
30.09.2007 30 сент. 2007 вс 18:00
Атлетико
2
Осасуна
0

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