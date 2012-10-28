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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
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Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Миранда 31
Гарсия 35
Фалькао 73
3:1
Матч завершен
Осасуна
Памплона
Лама 43
Примера, 9 тур
Примера,
9 тур
Испания
28 окт. 2012, 21:45 МСК
28.10.2012, 21:45 МСК
воскресенье
Матеу Лаос
Матеу Лаос
Главный Судья
Составы
Атлетико
мин
0
Куртуа
Тибо Куртуа
90
0
Луис
Филипе Луис
90
0
Годин
Диего Годин
90
0
Миранда
Жоао Миранда
31'
31'
90
0
Хуанфран
Хуанфран
90
0
Родригес
Кристиан Родригес
79
0
Габи
Габи
90
0
Белезоглу
Эмре Белезоглу
57
0
Суарес
Марио Суарес
90
0
Гарсия
Рауль Гарсия
35'
35'
62
0
Фалькао
Радамель Фалькао
73'
73'
90
Запасные
0
Асенхо
Серхио Асенхо
0
Диас
Ката Диас
0
Тиагу
Тиагу
0
Туран
Арда Туран
0
Коке
Коке
0
Адриан
Адриан
0
Коста
Диего Коста
Осасуна
мин
0
Андрес
Андрес
90
0
Нано
Нано
90
0
Ойер
Ойер
90
0
Аррибас
Алехандро Аррибас
90
0
Лама
Ролан Лама
43'
43'
71
0
Арментерос
Эмилиано Арментерос
90
0
Пуньяль
Франциско Пуньяль
90
0
Лоло
Лоло
90
0
Аннан
Энтони Аннан
79
0
Тимор
Давид Тимор
90
0
Сола
Кике Сола
90
Запасные
0
Риесго
Асьер Риесго
0
Гонсалес
Рубен Гонсалес
0
Эчаиде
Хон Эчаиде
0
Сехудо
Альваро Сехудо
0
Лоэ
Рауль Лоэ
0
Льоренте
Хосеба Льоренте
0
Нино
Нино