Матч завершен
Атлетико
Мадрид
0:0
Матч завершен
Осасуна
Памплона
Примера, 2 тур

Примера,

2 тур

Испания
28 авг. 2011, 13:00 МСК
28.08.2011, 13:00 МСК
воскресенье
Айса Гамес
Айса Гамес
Главный Судья
Составы
Атлетико
мин
0
Куртуа
Тибо Куртуа
90
0
Луис
Филипе Луис
90
0
Силвиу
Силвиу
90
0
Переа
Луис Переа
90
0
Домингес
Альваро Домингес
90
0
Габи
Габи
90
0
Тиагу
Тиагу
75
0
Суарес
Марио Суарес
90
0
Рейес
Хосе Антонио Рейес
90
0
Сальвио
Эдуардо Сальвио
61
0
Адриан
Адриан
90
Запасные
0
Жоэль
Жоэль
0
Лопес
Антонио Лопес
0
Хуанфран
Хуанфран
0
Годин
Диего Годин
0
Миранда
Жоао Миранда
0
Туран
Арда Туран
0
Ассунсао
Пауло Ассунсао
Осасуна
мин
0
Риесго
Асьер Риесго
45
0
Роверсио
Роверсио
90
0
Серхио
Серхио
90
0
Райтала
Юкка Райтала
90
0
Бертран
Марк Бертран
90
0
Некунам
Джавад Некунам
90
0
Пуньяль
Франциско Пуньяль
90
0
Тимор
Давид Тимор
59
0
Сехудо
Альваро Сехудо
90
0
Сола
Кике Сола
80
0
Нино
Нино
90
Запасные
0
Андрес
Андрес
0
Фланьо
Мигель Фланьо
0
Лама
Ролан Лама
0
Кальеха
Хавьер Кальеха
0
Лоло
Лоло