Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Мората 67
Ньигес 75
2:0
Матч завершен
Осасуна
Памплона
Примера, 17 тур

Примера,

17 тур

Испания
14 дек. 2019, 23:00 МСК
14.12.2019, 23:00 МСК
суббота
Составы
Атлетико
мин
6
Коке
Коке
90
9
Мората
Альваро Мората
67'
67'
90
8
Ньигес
Сауль Ньигес
75'
75'
90
13
Облак
Ян Облак
90
2
Хименес
Хосе-Мария Хименес
90
23
Триппьер
Киран Триппьер
90
5
Томас
Томас
90
11
Лемар
Тома Лемар
90
18
Фелипе
Аугусто Фелипе
90
7
Фелиш
Жоау Фелиш
90
Запасные
1
Адан
Антонио Адан
4
Ариас
Сантьяго Ариас
22
Эрмосо
Марио Эрмосо
16
Эррера
Эктор Эррера
10
Корреа
Анхель Корреа
14
Льоренте
Маркос Льоренте
17
Шапоньич
Иван Шапоньич
Осасуна
мин
6
Ойер
Ойер
90
8
Мерида
Фран Мерида
90
12
Ронкалья
Факундо Ронкалья
90
20
Брашанац
Дарко Брашанац
90
10
Торрес
Роберто Торрес
90
14
Гарсия
Рубен Гарсия
90
3
Навас
Рауль Навас
90
5
Гарсия
Давид Гарсия
90
30
Эступинан
Первис Эступинан
90
9
Авила
Луис Авила
90
1
Эррера
Серхио Эррера
90
Запасные
17
Ибаньес
Роберт Ибаньес
28
Переа
Луис Переа
27
Монкайола
Хон Монкайола
22
Адриан
Адриан
11
Брэндон
Брэндон