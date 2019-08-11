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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
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Олимпиада
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Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
0:1
Матч завершен
Арсенал
Лондон
Обамеянг 58
АПЛ, 1 тур
АПЛ,
1 тур
Англия
11 авг. 2019, 16:00 МСК
11.08.2019, 16:00 МСК
воскресенье
Мартин Аткинсон
Мартин Аткинсон
Главный Судья
Составы
Ньюкасл Юнайтед
мин
1
Дубравка
Мартин Дубравка
90
11
Ритчи
Мэтт Ритчи
90
8
Шелви
Джонджо Шелви
54
19
Манкильо
Хавьер Манкильо
90
5
Шер
Фабиан Шер
90
3
Дамметт
Пол Дамметт
90
14
Хэйден
Айзек Хэйден
90
6
Ласселлс
Джамал Ласселлс
90
9
Жоэлинтон
Жоэлинтон
90
24
Альмирон
Мигель Альмирон
90
36
Лонгстафф
Шон Лонгстафф
67
Запасные
26
Дарлоу
Карл Дарлоу
2
Кларк
Киран Кларк
18
Фернандес
Федерико Фернандес
15
Виллемс
Йетро Виллемс
17
Крафт
Эмиль Крафт
10
Сен-Максимен
Аллен Сен-Максимен
13
Муто
Йосинори Муто
Арсенал
мин
18
Монреаль
Начо Монреаль
90
5
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
7
Мхитарян
Генрих Мхитарян
84
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
58'
58'
90
34
Джака
Гранит Джака
90
1
Лено
Бернд Лено
90
21
Чамберс
Калум Чамберс
90
15
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
90
29
Гендузи
Маттео Гендузи
90
28
Уиллок
Джозеф Уиллок
64
24
Нелсон
Рейсс Нелсон
71
Запасные
26
Мартинес
Эмилиано Мартинес
23
Луис
Давид Луис
8
Себальос
Даниэль Себальос
11
Торрейра
Лукас Торрейра
9
Ляказетт
Александр Ляказетт
19
Пепе
Николя Пепе
35
Мартинелли
Габриэль Мартинелли