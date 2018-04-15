Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Перес 29
Ритчи 68
2:1
Матч завершен
Арсенал
Лондон
Ляказетт 14
АПЛ, 34 тур

АПЛ,

34 тур

Англия
15 апр. 2018, 15:30 МСК
15.04.2018, 15:30 МСК
воскресенье
Составы
Ньюкасл Юнайтед
мин
12
Дубравка
Мартин Дубравка
90
20
Лежен
Флориан Лежен
90
3
Дамметт
Пол Дамметт
90
22
Йедлин
ДеАндре Йедлин
90
6
Ласселлс
Джамал Ласселлс
90
10
Диаме
Мухамед Диаме
90
11
Ритчи
Мэтт Ритчи
68'
68'
90
8
Шелви
Джонджо Шелви
90
15
Кенеди
Роберт Кенеди
90
9
Гэйл
Дуайт Гэйл
90
17
Перес
Айосе Перес
29'
29'
90
Запасные
26
Дарлоу
Карл Дарлоу
2
Кларк
Киран Кларк
19
Манкильо
Хавьер Манкильо
14
Хэйден
Айзек Хэйден
21
Хоселу
Хоселу
13
Слимани
Ислам Слимани
7
Мерфи
Джош Мерфи
Арсенал
мин
33
Чех
Петр Чех
90
18
Монреаль
Начо Монреаль
90
20
Мустафи
Шкодран Мустафи
90
21
Чамберс
Калум Чамберс
90
16
Холдинг
Роб Холдинг
90
29
Джака
Гранит Джака
90
35
Эль-Ненни
Мохамед Эль-Ненни
90
69
Уиллок
Джозеф Уиллок
90
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
90
9
Ляказетт
Александр Ляказетт
14'
14'
90
17
Ивоби
Алекс Ивоби
90
Запасные
13
Оспина
Давид Оспина
4
Мертезакер
Пер Мертезакер
31
Колашинац
Сеад Колашинац
30
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
23
Уэлбек
Дэнни Уэлбек
61
Нелсон
Рейсс Нелсон
62
Нкетиа
Эдвард Нкетиа