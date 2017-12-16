Матч завершен
Арсенал
Лондон
Озил 23
1:0
Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
АПЛ, 18 тур

АПЛ,

18 тур

Англия
16 дек. 2017, 18:00 МСК
16.12.2017, 18:00 МСК
суббота
Составы
Арсенал
мин
33
Чех
Петр Чех
90
18
Монреаль
Начо Монреаль
90
6
Косиельни
Лоран Косиельни
90
24
Бельерин
Эктор Бельерин
90
11
Озил
Месут Озил
23'
23'
90
10
Уилшир
Джек Уилшир
90
29
Джака
Гранит Джака
90
7
Санчес
Алексис Санчес
90
9
Ляказетт
Александр Ляказетт
90
30
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
90
17
Ивоби
Алекс Ивоби
90
Запасные
13
Оспина
Давид Оспина
31
Колашинац
Сеад Колашинац
21
Чамберс
Калум Чамберс
34
Коклен
Франсис Коклен
35
Эль-Ненни
Мохамед Эль-Ненни
23
Уэлбек
Дэнни Уэлбек
12
Жиру
Оливье Жиру
Ньюкасл Юнайтед
мин
1
Эллиот
Роб Эллиот
90
20
Лежен
Флориан Лежен
90
19
Манкильо
Хавьер Манкильо
90
22
Йедлин
ДеАндре Йедлин
90
6
Ласселлс
Джамал Ласселлс
90
14
Хэйден
Айзек Хэйден
90
23
Мерино
Микель Мерино
90
21
Хоселу
Хоселу
90
30
Атсу
Кристиан Атсу
90
7
Мерфи
Джош Мерфи
90
17
Перес
Айосе Перес
90
Запасные
26
Дарлоу
Карл Дарлоу
2
Кларк
Киран Кларк
3
Дамметт
Пол Дамметт
10
Диаме
Мухамед Диаме
11
Ритчи
Мэтт Ритчи
16
Ааронс
Роландо Ааронс
9
Гэйл
Дуайт Гэйл