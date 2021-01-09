Арсенал
Лондон
-:-
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Кубок Англии, 1/32 финала

Кубок Англии,

1/32 финала

Англия
9 янв. 2021, 20:30 МСК
9.01.2021, 20:30 МСК
суббота
Составы