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Матч-центр
Моя команда
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Ницца
Ницца
Мулунгуи 35
Фаэ 77
2:1
Матч завершен
Гренобль
Гренобль
Акрур 22
Лига 1, 34 тур
Лига 1,
34 тур
Франция
24 апр. 2010, 20:00 МСК
24.04.2010, 20:00 МСК
суббота
Оливье Тюаль
Оливье Тюаль
Главный Судья
Составы
Ницца
мин
0
Мулунгуи
Эрик Мулунгуи
35'
35'
80
0
Оспина
Давид Оспина
90
0
Сивелли
Ренато Сивелли
90
0
Пэйсли
Грегори Пэйсли
90
0
Гаке
Исмаэль Гаке
90
0
Диаките
Дрисса Диаките
90
0
Фаэ
Эмерс Фаэ
77'
77'
90
0
Мунье
Антони Мунье
87
0
Кулибали
Кафумба Кулибали
70
0
Сабле
Жульен Сабле
90
0
Реми
Лоик Реми
90
Запасные
0
Летизи
Лионель Летизи
0
Куарти
Джонатан Куарти
0
Бертоми
Жюльен Бертоми
0
Эшуафни
Ольвие Эшуафни
0
Эльебюик
Давид Эльебюик
0
Бен-Саада
Шауки Бен-Саада
0
Бамого
Хабиб Бамого
Гренобль
мин
0
Вивиани
Жоди Вивиани
90
0
Витакич
Миливое Витакич
46
0
Дьез
Николя Дьез
90
0
Соже
Давид Соже
90
0
Кальве
Жан Кальве
90
0
Цесар
Боштьян Цесар
90
0
Куртуа
Лоран Куртуа
90
0
Мацуи
Дайсуке Мацуи
90
0
Батльес
Лоран Батльес
90
0
Любоя
Даниэль Любоя
66
0
Акрур
Нассим Акрур
22'
22'
84
Запасные
0
Ле Кром
Ронан Ле Кром
0
Рендулич
Зоран Рендулич
0
Сианси
Хьюго Сианси
0
Тинан
Джонатан Тинан
0
Бойя
Пьер Бойя
0
Ито
Шо Ито