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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ницца
Ницца
0:0
Матч завершен
Гренобль
Гренобль
Лига 1, 16 тур
Лига 1,
16 тур
Франция
10 дек. 2008, 21:00 МСК
10.12.2008, 21:00 МСК
среда
Филипп Кальт
Филипп Кальт
Главный Судья
Составы
Ницца
мин
0
Роль
Сириль Роль
90
0
Бамого
Хабиб Бамого
58
0
Мулунгуи
Эрик Мулунгуи
78
0
Оспина
Давид Оспина
90
-
Баруль
Патрик Баруль
90
0
Апам
Онуекачи Апам
90
0
Канте
Седрик Канте
90
0
Эшуафни
Ольвие Эшуафни
90
0
Диаките
Дрисса Диаките
90
0
Эльебюик
Давид Эльебюик
90
0
Фаэ
Эмерс Фаэ
74
0
Реми
Лоик Реми
90
Запасные
0
Моро
Жереми Моро
0
Сид
Жеральд Сид
0
Оньон
Венсан Оньон
0
Женешам
Сирил Женешам
0
Траоре
Махамане Траоре
0
Бен-Саада
Шауки Бен-Саада
0
Модест
Антони Модест
Гренобль
мин
0
Уимби
Грэгори Уимби
90
0
Флашез
Максанс Флашез
90
0
Робен
Мартиаль Робен
90
0
Морейра
Даниэль Морейра
90
0
Жеммали
Давид Жеммали
90
0
Реграги
Валид Реграги
90
0
Банинг
Альберт Банинг
90
0
Ромао
Алексис Ромао
90
0
Фегули
Софиан Фегули
69
0
Батльес
Лоран Батльес
81
0
Акрур
Нассим Акрур
90
Запасные
0
Ле Кром
Ронан Ле Кром
0
Пайо
Санди Пайо
0
Н'Ганга
Франсис Н'Ганга
0
Куртуа
Лоран Куртуа
0
Димитриевич
Милош Димитриевич
0
Маке
Лоран Маке