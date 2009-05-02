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Матч-центр
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Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Гренобль
Гренобль
0:0
Матч завершен
Ницца
Ницца
Лига 1, 34 тур
Лига 1,
34 тур
Франция
2 мая 2009, 20:00 МСК
2.05.2009, 20:00 МСК
суббота
Саид Эннжими
Саид Эннжими
Главный Судья
Составы
Гренобль
мин
0
Уимби
Грэгори Уимби
90
0
Робен
Мартиаль Робен
90
0
Морейра
Даниэль Морейра
90
0
Реграги
Валид Реграги
90
0
Пайо
Санди Пайо
90
0
Цесар
Боштьян Цесар
90
0
Куртуа
Лоран Куртуа
81
0
Ромао
Алексис Ромао
90
0
Батльес
Лоран Батльес
90
0
Бойя
Пьер Бойя
59
0
Туре
Ларсен Туре
90
Запасные
0
Ле Кром
Ронан Ле Кром
0
Рендулич
Зоран Рендулич
0
Н'Ганга
Франсис Н'Ганга
0
Витакич
Миливое Витакич
0
Димитриевич
Милош Димитриевич
0
Акрур
Нассим Акрур
0
Эль-Мубарки
Бушаиб Эль-Мубарки
Ницца
мин
0
Оньон
Венсан Оньон
90
0
Оспина
Давид Оспина
90
0
Канте
Седрик Канте
90
0
Сид
Жеральд Сид
90
0
Эшуафни
Ольвие Эшуафни
90
0
Диаките
Дрисса Диаките
90
0
Эльебюик
Давид Эльебюик
90
0
Фаэ
Эмерс Фаэ
90
0
Бен-Саада
Шауки Бен-Саада
78
0
Сабле
Жульен Сабле
85
0
Реми
Лоик Реми
90
Запасные
0
Летизи
Лионель Летизи
0
Траоре
Махамане Траоре
0
Фавьян
Адриэн Фавьян
0
Соле
Роман Соле
0
Бамого
Хабиб Бамого
0
Модест
Антони Модест
0
Мулунгуи
Эрик Мулунгуи