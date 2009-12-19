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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Гренобль
Гренобль
Дьез 75
1:1
Матч завершен
Ницца
Ницца
Бен-Саада 84
Лига 1, 18 тур
Лига 1,
18 тур
Франция
19 дек. 2009, 21:00 МСК
19.12.2009, 21:00 МСК
суббота
Филипп Малиж
Филипп Малиж
Главный Судья
Составы
Гренобль
мин
0
Ле Кром
Ронан Ле Кром
90
0
Дьез
Николя Дьез
75'
75'
90
0
Пайо
Санди Пайо
90
0
Соже
Давид Соже
76
0
Кальве
Жан Кальве
90
0
Цесар
Боштьян Цесар
90
0
Куртуа
Лоран Куртуа
90
0
Мацуи
Дайсуке Мацуи
58
0
Ромао
Алексис Ромао
90
0
Любоя
Даниэль Любоя
90
0
Бойя
Пьер Бойя
66
Запасные
0
Вивиани
Жоди Вивиани
0
Робен
Мартиаль Робен
0
Батльес
Лоран Батльес
0
Маке
Лоран Маке
0
Раве
Йорик Раве
0
Жуан
Джимми Жуан
0
Акрур
Нассим Акрур
Ницца
мин
0
Кантарей
Ален Кантарей
80
0
Оспина
Давид Оспина
90
0
Пэйсли
Грегори Пэйсли
46
0
Мабиала
Ларрис Мабиала
60
0
Траоре
Махамане Траоре
90
0
Диаките
Дрисса Диаките
90
0
Бен-Саада
Шауки Бен-Саада
84'
84'
90
0
Мунье
Антони Мунье
90
0
Кулибали
Кафумба Кулибали
90
0
Сабле
Жульен Сабле
90
0
Реми
Лоик Реми
90
Запасные
0
Моро
Жереми Моро
0
Сид
Жеральд Сид
0
Гаке
Исмаэль Гаке
0
Эльебюик
Давид Эльебюик
0
Аду
Энох-Кофи Аду
0
Мулунгуи
Эрик Мулунгуи
0
Поте
Микаэль Поте