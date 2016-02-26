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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Ницца
Ницца
0:2
Матч завершен
Бастия
Бастия
Диалло 61
Айите 64
Лига 1, 28 тур
Лига 1,
28 тур
Франция
26 февр. 2016, 22:30 МСК
26.02.2016, 22:30 МСК
пятница
Энтони Готье
Энтони Готье
Главный Судья
Составы
Ницца
мин
0
Кардиналь
Йоан Кардиналь
90
24
Бодмер
Матье Бодмер
90
4
Байссе
Поль Байссе
90
23
Перейра
Рикарду Перейра
90
20
Ле Марша
Максим Ле Марша
90
22
Менди
Нампалис Менди
90
26
Косьелло
Венсан Косьелло
52
18
Вальтер
Реми Вальтер
67
29
Пье
Жереми Пье
90
30
Жермен
Валере Жермен
90
14
Плеа
Алассан Плеа
90
Запасные
1
Хассен
Муез Хассен
25
Женевуа
Ромен Женевуа
8
Траоре
Махамане Траоре
13
Хульт
Никлас Хульт
6
Сери
Жан Мишель Сери
33
Онора
Франк Онора
27
Кэдди
Дориан Кэдди
Бастия
мин
0
Лека
Жан-Луис Лека
90
14
Мостефа-Сбаа
Мехди Мостефа-Сбаа
90
2
Диалло
Исмаэль Диалло
61'
61'
78
28
Маранж
Флориан Маранж
62
20
Модесто
Франсуа Модесто
79
5
Скиллачи
Себастьен Скиллачи
90
17
Пейберне
Матье Пейберне
90
23
Джику
Александер Джику
90
7
Айите
Флойд Айите
64'
64'
90
18
Каюзак
Янник Каюзак
90
16
Брандао
Брандао
90
Запасные
30
Винсенсини
Томас Винсенсини
8
Данич
Гаэль Данич
6
Фофана
Секо Фофана
12
Кейта
Абдулайе Кейта
19
Нгандо
Аксель Нгандо
25
Камано
Франсуа Камано
33
Кулибали
Лассана Кулибали