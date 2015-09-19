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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Бастия
Бастия
Данич 23
1:3
Матч завершен
Ницца
Ницца
Менди 33
Жермен 40
Бенрахма 90
Лига 1, 6 тур
Лига 1,
6 тур
Франция
19 сент. 2015, 21:00 МСК
19.09.2015, 21:00 МСК
суббота
Вильфред Бьен
Вильфред Бьен
Главный Судья
Составы
Бастия
мин
16
Лека
Жан-Луис Лека
90
20
Модесто
Франсуа Модесто
90
5
Скиллачи
Себастьен Скиллачи
90
15
Пальмери
Жюльен Пальмери
78
28
Данич
Гаэль Данич
23'
23'
90
7
Айите
Флойд Айите
90
18
Каюзак
Янник Каюзак
90
6
Фофана
Секо Фофана
90
29
Сиони
Жиль Сиони
81
11
Брандао
Брандао
90
2
Диалло
Садио Диалло
61
Запасные
1
Хансен
Йеспер Хансен
28
Маранж
Флориан Маранж
17
Пейберне
Матье Пейберне
24
Джеббур
Яссин Джеббур
22
Мабулу
Кристофер Мабулу
27
Распентино
Флориан Распентино
33
Кулибали
Лассана Кулибали
Ницца
мин
1
Хассен
Муез Хассен
90
24
Бодмер
Матье Бодмер
90
4
Байссе
Поль Байссе
90
23
Перейра
Рикарду Перейра
90
9
Бен Арфа
Атем Бен Арфа
74
22
Менди
Нампалис Менди
33'
33'
90
6
Сери
Жан Мишель Сери
90
26
Косьелло
Венсан Косьелло
90
29
Пье
Жереми Пье
90
28
Жермен
Валере Жермен
40'
40'
81
14
Плеа
Алассан Плеа
55
Запасные
30
Кардиналь
Йоан Кардиналь
33
Боскальи
Оливье Боскальи
12
Рафетраниана
Альберт Рафетраниана
19
Маллманн
Веллисон Маллманн
11
Бенрахма
Саид Бенрахма
90'
10
Ле Биан
Микаэль Ле Биан
15
Менди
Александре Менди