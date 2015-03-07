Матч завершен
Бастия
Бастия
2:1
Матч завершен
Ницца
Ницца
Лига 1, 28 тур

Лига 1,

28 тур

Франция
7 марта 2015, 22:00 МСК
7.03.2015, 22:00 МСК
суббота
Составы