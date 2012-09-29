Матч завершен
Ницца
Ницца
2:2
Матч завершен
Бастия
Бастия
Лига 1, 7 тур

Лига 1,

7 тур

Франция
29 сент. 2012, 21:00 МСК
29.09.2012, 21:00 МСК
суббота
Составы