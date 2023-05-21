Милан - Сампдория: 21 мая 2023 смотреть онлайн
Милан
Милан
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Милан - Сампдория: 21 мая 2023 смотреть онлайн

Сампдория
Генуя
Серия А, 36 тур

Серия А,

Италия
21 мая 2023, -:- МСК
21.05.2023, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи

13.02.2022 13 февр. 2022 вс 14:30
Милан
1 : 0
Сампдория
13.02.2022 13 февр. 2022 вс 14:30
Милан
1
Сампдория
0
23.08.2021 23 авг. 2021 пн 21:45
Сампдория
0 : 1
Милан
23.08.2021 23 авг. 2021 пн 21:45
Сампдория
0
Милан
1
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 13:30
Милан
1 : 1
Сампдория
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 13:30
Милан
1
Сампдория
1
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 22:45
Сампдория
1 : 2
Милан
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 22:45
Сампдория
1
Милан
2
29.07.2020 29 июля 2020 ср 20:30
Сампдория
1 : 4
Милан
29.07.2020 29 июля 2020 ср 20:30
Сампдория
1
Милан
4
06.01.2020 06 янв. 2020 пн 17:00
Милан
0 : 0
Сампдория
06.01.2020 06 янв. 2020 пн 17:00
Милан
0
Сампдория
0
30.03.2019 30 марта 2019 сб 22:30
Сампдория
1 : 0
Милан
30.03.2019 30 марта 2019 сб 22:30
Сампдория
1
Милан
0
12.01.2019 12 янв. 2019 сб 20:00
Сампдория
0 : 2
Милан
12.01.2019 12 янв. 2019 сб 20:00
Сампдория
0
Милан
2
28.10.2018 28 окт. 2018 вс 20:00
Милан
3 : 2
Сампдория
28.10.2018 28 окт. 2018 вс 20:00
Милан
3
Сампдория
2
18.02.2018 18 февр. 2018 вс 22:45
Милан
1 : 0
Сампдория
18.02.2018 18 февр. 2018 вс 22:45
Милан
1
Сампдория
0
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 13:30
Сампдория
2 : 0
Милан
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 13:30
Сампдория
2
Милан
0
05.02.2017 05 февр. 2017 вс 14:30
Милан
0 : 1
Сампдория
05.02.2017 05 февр. 2017 вс 14:30
Милан
0
Сампдория
1
16.09.2016 16 сент. 2016 пт 21:45
Сампдория
0 : 1
Милан
16.09.2016 16 сент. 2016 пт 21:45
Сампдория
0
Милан
1
17.04.2016 17 апр. 2016 вс 21:45
Сампдория
0 : 1
Милан
17.04.2016 17 апр. 2016 вс 21:45
Сампдория
0
Милан
1
17.12.2015 17 дек. 2015 чт 23:00
Сампдория
0 : 2
Милан
17.12.2015 17 дек. 2015 чт 23:00
Сампдория
0
Милан
2
28.11.2015 28 нояб. 2015 сб 22:45
Милан
4 : 1
Сампдория
28.11.2015 28 нояб. 2015 сб 22:45
Милан
4
Сампдория
1
12.04.2015 12 апр. 2015 вс 21:45
Милан
1 : 1
Сампдория
12.04.2015 12 апр. 2015 вс 21:45
Милан
1
Сампдория
1
08.11.2014 08 нояб. 2014 сб 22:45
Сампдория
2 : 2
Милан
08.11.2014 08 нояб. 2014 сб 22:45
Сампдория
2
Милан
2
23.02.2014 23 февр. 2014 вс 17:00
Сампдория
0 : 2
Милан
23.02.2014 23 февр. 2014 вс 17:00
Сампдория
0
Милан
2
28.09.2013 28 сент. 2013 сб 21:45
Милан
1 : 0
Сампдория
28.09.2013 28 сент. 2013 сб 21:45
Милан
1
Сампдория
0

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