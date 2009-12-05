Матч завершен
Милан
Милан
Боррьелло 2
Зеедорф 21
Пато 23
3:0
Матч завершен
Сампдория
Генуя
Серия А, 15 тур

Серия А,

15 тур

Италия
5 дек. 2009, 20:00 МСК
5.12.2009, 20:00 МСК
суббота
Джанлука Рокки
Джанлука Рокки
Главный Судья
Составы
Милан
мин
0
Дида
Дида
90
0
Дзамбротта
Джанлука Дзамбротта
90
0
Неста
Алессандро Неста
90
0
Силва
Тиаго Силва
90
0
Антонини
Лука Антонини
90
0
Пирло
Андреа Пирло
90
0
Амброзини
Массимо Амброзини
76
0
Зеедорф
Кларенс Зеедорф
21'
21'
90
0
Роналдиньо
Роналдиньо
34
0
Боррьелло
Марко Боррьелло
2'
2'
68
0
Пато
Пато
23'
23'
90
Запасные
0
Сторари
Марко Сторари
0
Каладзе
Каха Каладзе
0
Фавалли
Джузеппе Фавалли
0
Абате
Иньяцио Абате
0
Фламини
Матье Фламини
0
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
0
Ди Дженнаро
Давиде Ди Дженнаро
Сампдория
мин
0
Кастеллацци
Лука Кастеллацци
90
0
Циглер
Рето Циглер
90
0
Аккарди
Пьетро Аккарди
90
0
Гастальделло
Даниэле Гастальделло
90
0
Станкявичус
Мариус Станкявичус
90
0
Маннини
Даниеле Маннини
25
0
Тиссоне
Фернандо Тиссоне
90
0
Поли
Андреа Поли
90
0
Падалино
Марко Падалино
52
0
Паццини
Джампаоло Паццини
76
0
Кассано
Антонио Кассано
90
Запасные
0
Фьорилло
Винченцо Фьорилло
0
Луккини
Стефано Луккини
0
Дзаури
Лучано Дзаури
0
Семиоли
Франко Семиоли
0
Франческини
Даниеле Франческини
0
Поцци
Никола Поцци
0
Беллуччи
Клаудио Беллуччи