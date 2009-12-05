Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Криштиану Роналду
Квинси Промес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Ирландия
Англия
Канада
Косово
США
Португалия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Тамбов
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Милан
Милан
Боррьелло 2
Зеедорф 21
Пато 23
3:0
Матч завершен
Сампдория
Генуя
Серия А, 15 тур
Серия А,
15 тур
Италия
5 дек. 2009, 20:00 МСК
5.12.2009, 20:00 МСК
суббота
Джанлука Рокки
Джанлука Рокки
Главный Судья
Составы
Милан
мин
0
Дида
Дида
90
0
Дзамбротта
Джанлука Дзамбротта
90
0
Неста
Алессандро Неста
90
0
Силва
Тиаго Силва
90
0
Антонини
Лука Антонини
90
0
Пирло
Андреа Пирло
90
0
Амброзини
Массимо Амброзини
76
0
Зеедорф
Кларенс Зеедорф
21'
21'
90
0
Роналдиньо
Роналдиньо
34
0
Боррьелло
Марко Боррьелло
2'
2'
68
0
Пато
Пато
23'
23'
90
Запасные
0
Сторари
Марко Сторари
0
Каладзе
Каха Каладзе
0
Фавалли
Джузеппе Фавалли
0
Абате
Иньяцио Абате
0
Фламини
Матье Фламини
0
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
0
Ди Дженнаро
Давиде Ди Дженнаро
Сампдория
мин
0
Кастеллацци
Лука Кастеллацци
90
0
Циглер
Рето Циглер
90
0
Аккарди
Пьетро Аккарди
90
0
Гастальделло
Даниэле Гастальделло
90
0
Станкявичус
Мариус Станкявичус
90
0
Маннини
Даниеле Маннини
25
0
Тиссоне
Фернандо Тиссоне
90
0
Поли
Андреа Поли
90
0
Падалино
Марко Падалино
52
0
Паццини
Джампаоло Паццини
76
0
Кассано
Антонио Кассано
90
Запасные
0
Фьорилло
Винченцо Фьорилло
0
Луккини
Стефано Луккини
0
Дзаури
Лучано Дзаури
0
Семиоли
Франко Семиоли
0
Франческини
Даниеле Франческини
0
Поцци
Никола Поцци
0
Беллуччи
Клаудио Беллуччи