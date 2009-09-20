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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Руни 2
Флетчер 49
Флетчер 81
Оуэн 90
4:3
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Бэрри 16
Беллами 52
Беллами 90
АПЛ, 6 тур
АПЛ,
6 тур
Англия
20 сент. 2009, 15:30 МСК
20.09.2009, 15:30 МСК
воскресенье
Мартин Аткинсон
Мартин Аткинсон
Главный Судья
Составы
Манчестер Юнайтед
мин
0
Фостер
Бен Фостер
90
0
Эвра
Патрис Эвра
90
0
Фердинанд
Рио Фердинанд
90
0
Видич
Неманья Видич
90
0
О'Ши
Джон О'Ши
62
0
Пак Джи Сун
Пак Джи Сун
90
0
Гиггз
Райан Гиггз
90
0
Андерсон
Андерсон
90
0
Флетчер
Даррен Флетчер
49'
81'
49', 81'
90
0
Руни
Уэйн Руни
2'
2'
90
0
Бербатов
Димитар Бербатов
79
Запасные
0
Кушчак
Томаш Кушчак
0
Браун
Уэс Браун
0
Фабио
Фабио
0
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
0
Гибсон
Даррон Гибсон
0
Нани
Нани
0
Оуэн
Майкл Оуэн
90'
Манчестер Сити
мин
0
Гивен
Шей Гивен
90
0
Бридж
Уэйн Бридж
90
0
Туре
Коло Туре
90
0
Лескотт
Джолеон Лескотт
90
0
Ричардс
Майка Ричардс
90
0
Беллами
Крейг Беллами
52'
90'
52', 90'
90
0
Бэрри
Гарет Бэрри
16'
16'
90
0
Айрленд
Стивен Айрленд
90
0
Де Йонг
Найджел Де Йонг
83
0
Райт-Филлипс
Шон Райт-Филлипс
90
0
Тевес
Карлос Тевес
90
Запасные
0
Тэйлор
Стюарт Тэйлор
0
Сильвинью
Мендес Сильвинью
0
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
0
Онуоха
Недум Онуоха
0
Видаль
Джаван Видаль
0
Петров
Мартин Петров
0
Вайсс
Владимир Вайсс