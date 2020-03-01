Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
0:1
Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Максимович 67
Примера, 26 тур

Примера,

26 тур

Испания
1 марта 2020, 20:30 МСК
1.03.2020, 20:30 МСК
воскресенье
Марио Мелеро Лопес
Марио Мелеро Лопес
Главный Судья
Составы
Мальорка
мин
11
Лаго Жуниор
Лаго Жуниор
90
8
Севилья
Сальвадор Севилья
56
4
Райо
Антонио Райо
90
29
Эрнандес
Кучо Эрнандес
72
1
Рейна
Маноло Рейна
90
3
Лумор
Лумор
90
12
Баба
Иддрису Баба
76
14
Родригес
Дани Родригес
90
24
Вальент
Мартин Вальент
90
7
Посо
Алехандро Посо
90
26
Кубо
Такефуса Кубо
90
Запасные
1
Фабри
Фабри
20
Седлар
Александар Седлар
15
Гамес
Фран Гамес
33
Абдон
Абдон
23
Фебас
Алейш Фебас
6
Педраса
Марк Педраса
19
Чаваррия
Пабло Чаваррия
Хетафе
мин
16
Этчейта
Хавьер Этчейта
90
9
Анхель
Анхель
70
22
Суарес
Дамиан Суарес
90
2
Джене
Даконам Джене
90
30
Сорья
Давид Сорья
90
16
Кенеди
Роберт Кенеди
77
6
Максимович
Неманья Максимович
67'
67'
90
18
Арамбарри
Мауро Арамбарри
90
17
Оливера
Матиас Оливера
90
5
Этебо
Одженекаро Этебо
90
7
Мата
Хайме Мата
90
Запасные
1
Чичисола
Леандро Чичисола
4
Кабако
Эрик Кабако
24
Тимор
Давид Тимор
19
Молина
Хорхе Молина
23
Джейсон
Джейсон
14
Дейверсон
Дейверсон
11
Ндиайе
Амат Ндиайе