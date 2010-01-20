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Кубок Испании
Мальорка VS Хетафе
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Мальорка - Хетафе: 20 января 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
1:2
Первый матч 1:0
Мальорка - Хетафе: 20 января 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Кубок Испании, 1/4 финала
Кубок Испании,
1/4 финала
Испания
20 янв. 2010, 22:00 МСК
20.01.2010, 22:00 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Мальорка
мин
4
Райо
Антонио Райо
20
Седлар
Александар Седлар
17
Будимир
Анте Будимир
29
Эрнандес
Кучо Эрнандес
1
Рейна
Маноло Рейна
3
Лумор
Лумор
12
Баба
Иддрису Баба
14
Родригес
Дани Родригес
24
Вальент
Мартин Вальент
7
Посо
Алехандро Посо
26
Кубо
Такефуса Кубо
Запасные
1
Фабри
Фабри
-
2
Састре
Жоан Састре
-
10
Ки Сун-Юн
Ки Сун-Юн
-
23
Фебас
Алейш Фебас
-
11
Лаго Жуниор
Лаго Жуниор
-
6
Педраса
Марк Педраса
-
19
Чаваррия
Пабло Чаваррия
-
Хетафе
мин
16
Этчейта
Хавьер Этчейта
19
Молина
Хорхе Молина
12
Ньом
Аллан Ньом
22
Суарес
Дамиан Суарес
2
Джене
Даконам Джене
30
Сорья
Давид Сорья
6
Максимович
Неманья Максимович
18
Арамбарри
Мауро Арамбарри
5
Этебо
Одженекаро Этебо
7
Мата
Хайме Мата
20
Кукурелья
Марк Кукурелья
Запасные
1
Чичисола
Леандро Чичисола
-
4
Кабако
Эрик Кабако
-
16
Кенеди
Роберт Кенеди
-
9
Анхель
Анхель
-
23
Джейсон
Джейсон
-
14
Дейверсон
Дейверсон
-
События
Матч окончен 1:2
Прошлые матчи
01.03.2020
01 марта 2020
вс
20:30
Мальорка
0 : 1
Хетафе
01.03.2020
01 марта 2020
вс
20:30
Мальорка
0
Хетафе
1
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
13:00
Хетафе
4 : 2
Мальорка
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
13:00
Хетафе
4
Мальорка
2
23.02.2013
23 февр. 2013
сб
18:00
Мальорка
1 : 3
Хетафе
23.02.2013
23 февр. 2013
сб
18:00
Мальорка
1
Хетафе
3
01.10.2012
01 окт. 2012
пн
22:30
Хетафе
1 : 0
Мальорка
01.10.2012
01 окт. 2012
пн
22:30
Хетафе
1
Мальорка
0
28.04.2012
28 апр. 2012
сб
19:00
Хетафе
1 : 3
Мальорка
28.04.2012
28 апр. 2012
сб
19:00
Хетафе
1
Мальорка
3
17.12.2011
17 дек. 2011
сб
20:00
Мальорка
1 : 2
Хетафе
17.12.2011
17 дек. 2011
сб
20:00
Мальорка
1
Хетафе
2
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
18:00
Мальорка
2 : 0
Хетафе
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
18:00
Мальорка
2
Хетафе
0
05.12.2010
05 дек. 2010
вс
19:00
Хетафе
3 : 0
Мальорка
05.12.2010
05 дек. 2010
вс
19:00
Хетафе
3
Мальорка
0
13.03.2010
13 марта 2010
сб
20:00
Хетафе
3 : 0
Мальорка
13.03.2010
13 марта 2010
сб
20:00
Хетафе
3
Мальорка
0
28.01.2010
28 янв. 2010
чт
22:00
Хетафе
0 : 1
Мальорка
28.01.2010
28 янв. 2010
чт
22:00
Хетафе
0
Мальорка
1
20.01.2010
20 янв. 2010
ср
22:00
Мальорка
1 : 2
Хетафе
20.01.2010
20 янв. 2010
ср
22:00
Мальорка
1
Хетафе
2
18.10.2009
18 окт. 2009
вс
18:00
Мальорка
3 : 1
Хетафе
18.10.2009
18 окт. 2009
вс
18:00
Мальорка
3
Хетафе
1
03.05.2009
03 мая 2009
вс
18:00
Мальорка
2 : 1
Хетафе
03.05.2009
03 мая 2009
вс
18:00
Мальорка
2
Хетафе
1
14.12.2008
14 дек. 2008
вс
19:00
Хетафе
4 : 1
Мальорка
14.12.2008
14 дек. 2008
вс
19:00
Хетафе
4
Мальорка
1
02.03.2008
02 марта 2008
вс
19:00
Хетафе
3 : 3
Мальорка
02.03.2008
02 марта 2008
вс
19:00
Хетафе
3
Мальорка
3
07.10.2007
07 окт. 2007
вс
18:00
Мальорка
4 : 2
Хетафе
07.10.2007
07 окт. 2007
вс
18:00
Мальорка
4
Хетафе
2
Новости
Игроки «Хетафе» толкали застрявшую в снегу машину, чтобы добраться до отеля. Ла Лига прислала им обычное такси
#Хетафе
11 января, 17:20
Самый верный фанат «Реала» – президент «Хетафе». Он владеет абонементом на «Бернабеу» и восхищается Пересом
#Анхель Торрес
08 января, 15:04
«Хетафе» сменил название клуба на матч с «Барсой». Его перевод – вера
#Хетафе
17 октября 2020, 22:53
Игроки «Хетафе» были в майках без логотипа и технического спонсора. Один играл так с самого начала, другой – со второго тайма
#Хетафе
26 сентября 2020, 19:35
Вместо трансфера в чемпионский «МЮ» – боязнь конца света и пауза в карьере
1
#Карлос Роа
23 апреля 2020, 00:02
1
#
Новости матча
🇷🇺 Русский игрок дебютировал в Примере за «Леванте». Ему 19
05 декабря 2020, 20:19
У «Барселоны» худший старт в Примере за 18 лет. Последняя победа в чемпионате случилась месяц назад
01 ноября 2020, 09:24
«Реал» проиграл только три матча в сезоне. Одно поражение – от «Мальорки», которая вылетела в Сегунду
17 июля 2020, 00:36
15-летний Лука Ромеро – самый юный игрок в истории Ла Лиги. Прошлый рекорд держался с 1939 года
25 июня 2020, 01:03
Из последних 27 ударов Месси ни разу не забил. Дальше – «Хетафе», который реже всех дает бить по своим воротам
13 февраля 2020, 22:44
Сенсация дня – разгромное поражение «Валенсии» от «Мальорки»
19 января 2020, 16:49
Бонусы могут в несколько раз превысить плату за трансфер. Актуальный пример – «Хетафе»
10 июня 2019, 16:41
«Валенсия» сыграет в Лиге чемпионов, «Хетафе», «Севилья» и «Эспаньол» представят Испанию в Лиге Европы
18 мая 2019, 19:26