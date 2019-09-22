Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Баба 7
Молина 33
Ньом 63
Анхель 84
4:2
Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Будимир 70
Будимир 77
Примера, 5 тур

Примера,

5 тур

Испания
22 сент. 2019, 13:00 МСК
22.09.2019, 13:00 МСК
воскресенье
Составы
Хетафе
мин
13
Сорья
Давид Сорья
90
6
Кабрера
Леандро Кабрера
90
12
Ньом
Аллан Ньом
63'
63'
90
22
Суарес
Дамиан Суарес
90
2
Джене
Даконам Джене
90
15
Кукурелья
Марк Кукурелья
89
20
Максимович
Неманья Максимович
90
18
Арамбарри
Мауро Арамбарри
90
19
Молина
Хорхе Молина
33'
33'
90
23
Джейсон
Джейсон
82
7
Мата
Хайме Мата
66
Запасные
1
Чичисола
Леандро Чичисола
4
Гонсалес
Бруно Гонсалес
8
Портильо
Франциско Портильо
24
Тимор
Давид Тимор
21
Файр
Файкал Файр
25
Кенеди
Роберт Кенеди
9
Анхель
Анхель
84'
Мальорка
мин
1
Рейна
Маноло Рейна
90
18
Баба
Абдул Рахман Баба
19
2
Састре
Жоан Састре
90
24
Вальент
Мартин Вальент
90
5
Кампос
Хиско Кампос
90
8
Севилья
Сальвадор Севилья
19
12
Баба
Иддрису Баба
7'
7'
90
14
Родригес
Дани Родригес
71
23
Фебас
Алейш Фебас
90
11
Лаго Жуниор
Лаго Жуниор
90
22
Будимир
Анте Будимир
70'
77'
70', 77'
90
Запасные
13
Фабри
Фабри
3
Лумор
Лумор
26
Кубо
Такефуса Кубо
6
Педраса
Марк Педраса
17
Трайковски
Александар Трайковски
4
Сене
Хосеп Сене
10
Алегрия
Алекс Алегрия