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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Алексис 90
1:3
Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Касадесус 30
Альфаро 68
Хемед 78
Примера, 36 тур
Примера,
36 тур
Испания
28 апр. 2012, 19:00 МСК
28.04.2012, 19:00 МСК
суббота
Составы
Хетафе
мин
0
Мойя
Мигель Анхель Мойя
90
0
Алексис
Алексис
90'
90'
90
0
Валера
Хуан Валера
90
0
Диас
Ката Диас
90
0
Мане
Мане
90
0
Гавилан
Хайме Гавилан
90
0
Кастро
Диего Кастро
90
0
Ласен
Мехди Ласен
68
0
Мичел
Мичел
58
0
Баррада
Абделазиз Баррада
58
0
Мику
Мику
90
Запасные
0
Кодина
Жорди Кодина
0
Торрес
Мигель Торрес
0
Каскеро
Франциско Каскеро
0
Родригес
Хуан Родригес
0
Леон
Педро Леон
0
Сарабия
Пабло Сарабия
0
Гуиса
Даниэль Гуиса
Мальорка
мин
0
Ават
Дуду Ават
90
0
Бигас
Педро Бигас
90
0
Рамис
Иван Рамис
90
0
Альфаро
Алехандро Альфаро
68'
68'
75
0
Чико
Чико
90
0
Марти
Хосе Луис Марти
58
0
Кастро
Гонсало Кастро
90
0
Пина
Томас Пина
90
0
Перейра
Мишель Перейра
90
0
Касадесус
Виктор Касадесус
30'
30'
80
0
Нсуе
Эмилио Нсуе
90
Запасные
0
Калатайуд
Хуан Калатайуд
0
Креспи
Марти Креспи
0
Сендрос
Пабло Сендрос
0
Техера
Серхио Техера
0
Виктор
Жоао Виктор
0
Абдон
Абдон
0
Хемед
Томер Хемед
78'