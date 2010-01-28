Хетафе - Мальорка: 28 января 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Хетафе
Хетафе
0:1
Первый матч 2:1

Хетафе - Мальорка: 28 января 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Кубок Испании, 1/4 финала

Кубок Испании,

1/4 финала

Испания
28 янв. 2010, 22:00 МСК
28.01.2010, 22:00 МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Хетафе
мин
16
Этчейта
Хавьер Этчейта
19
Молина
Хорхе Молина
12
Ньом
Аллан Ньом
22
Суарес
Дамиан Суарес
2
Джене
Даконам Джене
30
Сорья
Давид Сорья
6
Максимович
Неманья Максимович
18
Арамбарри
Мауро Арамбарри
5
Этебо
Одженекаро Этебо
7
Мата
Хайме Мата
20
Кукурелья
Марк Кукурелья
Запасные
1
Чичисола
Леандро Чичисола
-
4
Кабако
Эрик Кабако
-
16
Кенеди
Роберт Кенеди
-
9
Анхель
Анхель
-
23
Джейсон
Джейсон
-
14
Дейверсон
Дейверсон
-
Мальорка
мин
4
Райо
Антонио Райо
20
Седлар
Александар Седлар
17
Будимир
Анте Будимир
29
Эрнандес
Кучо Эрнандес
1
Рейна
Маноло Рейна
3
Лумор
Лумор
12
Баба
Иддрису Баба
14
Родригес
Дани Родригес
24
Вальент
Мартин Вальент
7
Посо
Алехандро Посо
26
Кубо
Такефуса Кубо
Запасные
1
Фабри
Фабри
-
2
Састре
Жоан Састре
-
10
Ки Сун-Юн
Ки Сун-Юн
-
23
Фебас
Алейш Фебас
-
11
Лаго Жуниор
Лаго Жуниор
-
6
Педраса
Марк Педраса
-
19
Чаваррия
Пабло Чаваррия
-

События

Матч окончен 0:1

Прошлые матчи

01.03.2020 01 марта 2020 вс 20:30
Мальорка
0 : 1
Хетафе
01.03.2020 01 марта 2020 вс 20:30
Мальорка
0
Хетафе
1
22.09.2019 22 сент. 2019 вс 13:00
Хетафе
4 : 2
Мальорка
22.09.2019 22 сент. 2019 вс 13:00
Хетафе
4
Мальорка
2
23.02.2013 23 февр. 2013 сб 18:00
Мальорка
1 : 3
Хетафе
23.02.2013 23 февр. 2013 сб 18:00
Мальорка
1
Хетафе
3
01.10.2012 01 окт. 2012 пн 22:30
Хетафе
1 : 0
Мальорка
01.10.2012 01 окт. 2012 пн 22:30
Хетафе
1
Мальорка
0
28.04.2012 28 апр. 2012 сб 19:00
Хетафе
1 : 3
Мальорка
28.04.2012 28 апр. 2012 сб 19:00
Хетафе
1
Мальорка
3
17.12.2011 17 дек. 2011 сб 20:00
Мальорка
1 : 2
Хетафе
17.12.2011 17 дек. 2011 сб 20:00
Мальорка
1
Хетафе
2
24.04.2011 24 апр. 2011 вс 18:00
Мальорка
2 : 0
Хетафе
24.04.2011 24 апр. 2011 вс 18:00
Мальорка
2
Хетафе
0
05.12.2010 05 дек. 2010 вс 19:00
Хетафе
3 : 0
Мальорка
05.12.2010 05 дек. 2010 вс 19:00
Хетафе
3
Мальорка
0
13.03.2010 13 марта 2010 сб 20:00
Хетафе
3 : 0
Мальорка
13.03.2010 13 марта 2010 сб 20:00
Хетафе
3
Мальорка
0
28.01.2010 28 янв. 2010 чт 22:00
Хетафе
0 : 1
Мальорка
28.01.2010 28 янв. 2010 чт 22:00
Хетафе
0
Мальорка
1
20.01.2010 20 янв. 2010 ср 22:00
Мальорка
1 : 2
Хетафе
20.01.2010 20 янв. 2010 ср 22:00
Мальорка
1
Хетафе
2
18.10.2009 18 окт. 2009 вс 18:00
Мальорка
3 : 1
Хетафе
18.10.2009 18 окт. 2009 вс 18:00
Мальорка
3
Хетафе
1
03.05.2009 03 мая 2009 вс 18:00
Мальорка
2 : 1
Хетафе
03.05.2009 03 мая 2009 вс 18:00
Мальорка
2
Хетафе
1
14.12.2008 14 дек. 2008 вс 19:00
Хетафе
4 : 1
Мальорка
14.12.2008 14 дек. 2008 вс 19:00
Хетафе
4
Мальорка
1
02.03.2008 02 марта 2008 вс 19:00
Хетафе
3 : 3
Мальорка
02.03.2008 02 марта 2008 вс 19:00
Хетафе
3
Мальорка
3
07.10.2007 07 окт. 2007 вс 18:00
Мальорка
4 : 2
Хетафе
07.10.2007 07 окт. 2007 вс 18:00
Мальорка
4
Хетафе
2

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